Após formação da Roça, Nadja Pessoa causa bate-boca generalizado em A Fazenda 15

O clima ficou tenso! Na madrugada desta quarta-feira, dia 1°, rolou a sexta formação da Roça em A Fazenda 15 e é claro que os peões ficaram com os ânimos à flor da pele, né? Dessa vez, Jenny Miranda, Nadja Pessoa, Shayan e Márcia Fu estão na berlinda.

Depois de receber a maioria dos votos da casa, Nadja voltou para a sede muito irritada e pronta para soltar os cachorros (ou talvez vacas) em cima dos peões que a colocaram no banquinho de eliminação. No bate-boca generalizado, a peoa prometeu colocar um alvo nas costas de todos os adversários que votaram contra ela. E aí, será que ela vai voltar para cumprir a promessa?

O primeiro alvo de Nadja foi Sander Mecca, que foi o responsável por vetá-la de participar da Prova do Fazendeiro. Irritada, a peoa disparou diversas críticas ao rival:

- Sua máscara caiu. Seu pau-mandado do Tonzão! Isso aqui [colar do Poder da Chama] não significa nada. Isso aqui vai sair. Sua máscara caiu, mascarado!

Na sequência, Pessoa caiu na discussão com Jenny. As duas elevaram a voz e trocaram xingamentos:

- Falsa! Dissimulada! Fez a menina ser expulsa. Peguei ranço de você!

- É você que é falsa. Quer falar de mim? Depois eu que induzo a agressão. Ridícula!, revidou a mãe de Bia Miranda.

Enquanto a gritaria acontecia na área da cozinha, André Gonçalves e Jaquelline Grohalski estavam acompanhando tudo de camarote e analisando o que pode acontecer nos próximos dias do confinamento.

A influenciadora confessou que está um pouco irritada por não conseguir votar em Shayan para eliminar o peão, já que ele sempre está na roça ou recebe algum poder para se proteger.

- Já temos o novo fazendeiro. O Shayan. Você acha que ele vai deixar essas duas ganhar dele? Eu nunca vou poder votar nele. Sempre estão na baia ou com algum poder.

Depois de Nadja bater boca com diferentes peões, Radamés, Shayan, Cezar Black e Alicia estavam sentados na sala e analisaram o comportamento da influenciadora:

- Ela está querendo aparecer agora. Para poder, na quinta-feira, dizer que vai causar, pontuou o jogador de futebol.

- Mas isso tem sido bem negativo nessa edição. Quem quer causar demais, o tiro sempre está saindo pela culatra, disse Black.

- Ela ficou vindo com o dedo na nossa cara. Olha como é que é, ela disse que o Shay distorce as coisas. Ela veio, me encarou, botou o dedo na minha cara, eu fiquei olhando para ela e ela falou: E aí, vai fazer o que agora? E eu: Ué? É você que está vindo para cima de mim, minha filha.

Depois de toda a confusão, Nadja se prendeu no banheiro e impediu que os outros peões pudessem fazer suas necessidades. Na frente da porta, Radamés e Lily Nobre estavam chamando Márcia Fu e explicaram a situação:

- Ela não quer deixar ninguém entrar. Ela vai ficar ali. Só pode a Márcia. Usa lá para a gente poder usar.

- Quase fechou [a porta] na minha mão. Você deixa a gente usar?, perguntou Lily.

- Deixo. Claro que eu deixo. Que isso?, respondeu a ex-jogadora de vôlei.

Achou que tinha acabado? Claro que não! Depois de liberar o banheiro, Nadja partiu para cima de Sander e suas colegas mais uma vez. A peoa escolheu citar o fato do rival ainda não ter cuidado de nenhum animal e seguir na cozinha desde o início do confinamento:

- Como que você está em uma Fazenda e não quer fazer um animal? É muito para minha cabeça.

- Eu prefiro fazer o almoço e ter comida na hora do almoço, se defendeu o artista.

- Vai ter que fazer um animalzinho, as ovelhinhas.

Enquanto os outros peões tentavam apartar a gritaria, Nadja continuava falando alto e batendo palmas para chamar ainda mais a atenção.

- Eu sou insuportável e vou ficar insuportável até eu sair, disparou a empresária.

Calma que elas tinham muitas coisas para falar! No quarto, Nadja e Jenny voltaram a bater boca. Mais uma vez, as duas trocaram ofensas e se irritaram depois da empresária ter mexido nos baus procurando algum suco para se acalmar.

A mãe de Bia Miranda pediu para que Pessoa não voltasse a mexer nas coisas, já que ela guarda os sucos de maracujá para controlar as crises de ansiedade dentro do reality de uma forma mais natural.

- Tinha meu cabelo lá! Não mexe nas minhas coisas. Você acabou de mexer nas minhas coisas, disparou Jenny.

- Nem sabia que era tua. Tem o nome de alguém lá?