Zacarias assume Prefeitura por causa de viagem de Paulo Serra

O vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), assume o comando do Paço a partir de hoje. O prefeito Paulo Serra (PSDB) se licencia do cargo até o dia 9 porque viaja para Barcelona, na Espanha, para participar do evento Smart City Expo 2023 – o tucano será um dos palestrantes para mostrar como a cidade adotou conceitos de inovação.

“Em reunião com o Paulinho, definimos o que será realizado nesse período. Daremos continuidade aos projetos e faremos algumas vistorias em obras. Temos também que continuar o planejamento do nosso Natal que se tornou um dos mais tradicionais da região e que o Paulinho divulgará na volta mas vamos organizando as ações enquanto isso”, frisou Zacarias, que ficará por uma semana como prefeito em exercício.