Testes iniciais revelam que Matthew Perry não teve uma overdose

A causa da morte de Matthew Perry, o famoso Chandler de Friends, continua sendo um mistério para as autoridades. No entanto, segundo informações do TMZ, os investigadores conseguiram fazer um teste toxicológico inicial no corpo do ator.

Como Matthew sofreu com a dependência de drogas por anos, a polícia tentou descartar logo de cara a possibilidade de overdose. Os primeiros resultados indicaram que não havia a presença de fentanil ou metanfetamina no corpo do ator.

Com isso, exames mais aprofundados, que poderão levar de quatro a seis meses para ficarem prontos, foram realizados a fim de determinar o que realmente causou a morte de Matthew.