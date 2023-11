Durant perde a bola nos últimos segundos e permite virada dos Spurs sobre os Suns

O San Antonio Spurs venceu o Phoenix Suns por 115 a 114, nesta terça-feira, graças a uma bola perdida por Kevin Durant quando restavam cinco minutos para o fim de partida. Após o calouro Victor Wembanyama diminuir a desvantagem dos Spurs de três pontos para um, Durant foi cercado por três jogadores adversários e viu a posse ser tomada por Keldon Johnson, que fez a cesta da virada. Assim que a bola caiu, Restou ao ala-pivô dos Suns uma expressão de incredulidade no rosto.

Técnico da Franquia do Arizona, Frank Vogel reclamou de falta no lance. "Eles fizeram falta nele, os árbitros não marcaram. Eles bateram no braço dele antes que a bola fosse arrancada de suas mãos. Nenhuma chamada. Em uma situação como essa, tentaríamos acertar rapidamente nosso arremesso de lance livre de 90%, e conseguiríamos", disse.

Do outro lado, Johnson admitiu que assumiu o risco de cometer uma falta pela postura que teve na jogada, mas acredita que o desfecho não foi faltoso. "Eu tentei roubar (mais cedo) e vi Tre (Jones) acertá-lo no canto e pensei, o pior que pode acontecer é que eles marcam uma falta", disse Johnson. "Continuamos lutando, permanecemos juntos independentemente do que estava acontecendo. Tentamos corrigir nossos erros", completou.

Johnson foi o principal pontuador dos Spurs, com 27 pontos, seguido por Wembanyama e Devin Vassell, ambos com 18. Pelos Suns, Durant vinha sendo o grande destaque até o momento da bola perdida, pois somou 26 pontos e sete assistências.

A terça de NBA teve, ainda, outros dois jogos. Em Cleveland, Julius Randle anotou um "double-double" de 19 pontos e dez rebotes para ajudar o New York Knicks a vencer os Cavaliers por 109 a 91. Donovan Mitchell fez 26 pontos para a franquia de Ohio. Em Los Angeles, os Clipper contaram com 27 pontos, sete rebotes e sete assistências de Paul George e venceram o Orlando Magic por 118 a 102.

Confira os resultados da NBA desta terça-feira:

New York Knicks 109 x 91 Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns 114 x 115 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 118 x 102 Orlando Magic

Confira os jogos da NBA desta quarta-feira:

