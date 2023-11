Palavra do Leitor - 1 de outubro de 2023

Contas públicas

Depois de tantas idas e vindas de Haddad ao Congresso Nacional para negociar o famoso arcabouço fiscal, onde a proposta do governo era zerar o déficit público em 2024, eis que, após meses de tratativas, o iluminado L disse que déficit de 0,25% ou 0,50% do PIB não é nada. R$ 50 bilhões não são nada? Como fica a situação e a cara do ministro da Fazenda? Bem, todos sabemos que 2024 é ano eleitoral e, como característica, o PT gosta de gastar como ninguém o dinheiro do contribuinte, não é mesmo? Está inchando ainda mais a máquina pública com concursos públicos em todos os ministérios e, segundo especialistas, mais de 9.000 vagas estão sendo criadas em 10 meses. Reforma administrativa e privatizações, que seriam primordiais para ajustar as contas do governo, nem pensar, né? Pelo contrário. Exemplos do que acontece com países que gastam mais do que arrecadam não faltam. Podemos citar, do outro lado do oceano, Turquia e África do Sul e, aqui no nosso quintal, Argentina e Venezuela. Consequências? Inflação galopante, desvalorização da moeda, desemprego em alta, queda do PIB, empobrecimento do povo e muita gente dependendo de migalhas do governo. Fica claro que o PT não tem compromisso com meta fiscal. Basta lembrar que votou contra a lei de responsabilidade fiscal e teto de gastos. Nesta toada, o cenário econômico lá na frente é preocupante.

Mauri Fontes

Santo André

Perturbação do sossego

Incrível o abuso do barulho na Avenida Dr. Rudge Ramos e alhures, a que este prestigioso jornal vem dando cobertura. A respeito, permitam-me sugerir que deem publicidade à nossa Lei das Contravenções Penais, vigente entre nós desde 1938 para lembrar que se trata de caso de polícia, que deve ser objeto de BO. As normas ABNT limitam o ruído a 50 decibéis no período das 22h às 6h e a 60 das 6 às 22. A medição se faz com um belímetro. E os infratores sujeitam-se às penas privativas previstas na lei.

Nevino Antonio Rocco

São Bernardo

População

‘Grande ABC está mais velho e mais feminino, mostra Censo’ (Setecidades, dia 28). O Diário nos trouxe reportagem comprovando de que o Grande ABC está mais feminino, segundo Censo demográfico. Temos, em 26 de agosto, o Dia Internacional da Igualdade Feminina, assim como comemoramos, também, em 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Cabe observar que as mulheres não precisam de dias específicos para que sejam respeitadas e parabenizadas. Se você – homem, pai, avô, esposo, filho, namorado ou amigo – não quiser abrir portas, dar chocolates, enviar flores e/ou reconhecê-las em razão do milagre da maternidade, no mínimo ofereça para essa mulher amor, carinho, dignidade, proteção e a gratidão por tanto e tudo. Precisamos ainda nos alertar com o mundo do covarde, imprudente e desumano machismo, para que os mesmos compreendam que lugar de mulher é onde ela quiser, caso contrário é uma espécie de criminosa escravidão. O aumento dos feminicídios no Brasil, infelizmente, revela que as mulheres ainda não conquistaram o direito, imprescindível, à vida em todas as suas compreensões e direitos. Existem, no Brasil, aproximadamente 500 delegacias especializadas no atendimento e proteção à mulher e, com todo esse aparato, o feminicídio não mostra um sinal significativo de diminuição.

Cecél Garcia

Santo André

Privilégios

‘TCE suspende licitação da Câmara de São Bernardo’ (Política, ontem). Fez bem o Tribunal de Contas do Estado. Se os vereadores não têm vergonha de gastar R$ 34 milhões em plano de saúde de luxo, enquanto a população pena na rede pública em busca de atendimento precário, que as autoridades restabeleçam a moralidade.

Soraia C. Pêra

São Bernardo





Literatura

‘Escrever é algo indissociável de mim, diz Itamar Vieira Jr’ (Setecidades, dia 29). Itamar é um dos nossos grandes escritores. Dele, o texto mais marcante é ‘Oração do Carrasco’, uma das histórias de Doramar ou a Odisseia, na minha opinião o melhor dos livros dele.

Teresa de Fátima Vicks

Santo André