Sarrubbo alerta Morando

Procurador-geral de Justiça no Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo deu um puxão de orelhas no prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). O chefe máximo do Ministério Público paulista protocolou ação direta de inconstitucionalidade questionando lei da administração tucana por tentar conferir, artificialmente, caráter de cargos em comissão a funções que, na verdade, deveriam ser preenchidas por meio de concurso público. Seria um estratagema do chefe do Executivo para premiar apaniguados com salários que podem atingir R$ 15 mil. O episódio ajuda a explicar por que os cofres são-bernardenses estão deteriorados a ponto de comprometer o atendimento na rede de saúde.

O alerta emitido pelo procurador-geral pretende garantir integridade e eficiência da administração pública de São Bernardo. A adoção de critérios técnicos, em vez de políticos, na nomeação de cargos em comissão representa passo decisivo na promoção da meritocracia – palavra muito utilizada por políticos como Morando e pouco aplicada na prática. Esta abordagem permite que os profissionais mais qualificados ocupem essas posições, resultando em gestão mais competente e focada no interesse público. Está certo o promotor Sarrubbo. É preciso, de uma vez por todas, colocar fim à farra em que se transformou o preenchimento de cargos públicos de livre indicação no Brasil.

A implementação de critérios técnicos na escolha de servidores reforça a transparência na tomada de decisões e combate práticas de nepotismo e clientelismo que podem prejudicar a eficácia e a imparcialidade do prefeito. Isso demonstra o comprometimento com a governança ética e a responsabilidade na administração dos recursos públicos. A coletividade são-bernardense se beneficia, pois pode confiar que as nomeações são baseadas em competência e mérito, resultando em serviços públicos de maior qualidade. A manifestação do procurador-geral é um apelo a gestão mais justa e eficaz, que servirá não apenas aos interesses administrativos, mas, sobretudo, aos anseios da população.