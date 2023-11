Veja o que abre e o que fecha no feriado de Finados em São Paulo

O rodízio de veículos no município de São Paulo estará suspenso nesta quinta-feira, 2, por causa do feriado de Finados, e também na sexta-feira, 3. Ele volta a vigorar na segunda-feira, dia 5, quando veículos com placas de final 1 e 2 estarão proibidos de circular no centro expandido da capital das 7h às 10h e das 17h às 20h. Nesta quinta-feira os veículos vão poder circular pelas faixas exclusivas de ônibus durante todo o dia.

A vacinação será oferecida normalmente nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Confira a seguir o funcionamento dos principais serviços durante o feriadão:

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas no Dia de Finados. Na sexta-feira, o atendimento ao público ocorre normalmente. Em todos os dias, as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes para fazer transferências, sacar dinheiro, pagar contas e fazer outras operações. "Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento em 2 de novembro poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, sexta-feira", alerta Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Poupatempo

As unidades do Poupatempo em todo o Estado ficarão fechadas no feriado. Na sexta-feira os atendimentos presenciais serão retomados, mediante agendamento prévio. Mesmo durante o feriado, o Poupatempo continuará oferecendo serviços por meio dos canais digitais: portal, aplicativo Poupatempo Digital, totens ou pelo WhatsApp, no número (11) 9 5220-2974.

Para ser atendido de forma presencial no Poupatempo é obrigatório o agendamento prévio de data e horário. A consulta dos endereços e horários de funcionamento das unidades está disponível no site www.poupatempo.sp.gov.br (basta clicar em "Locais de atendimento").

Correios

As agências dos Correios não vão funcionar nesta quinta-feira, voltando a abrir normalmente na sexta-feira.

Metrô

No feriado, a frota em circulação nas linhas operadas pelo Metrô será equivalente a de um domingo. Na sexta-feira, no sábado e no domingo não haverá alteração na operação.

CPTM

Na quinta-feira, a CPTM vai funcionar com intervalos médios programados para domingo. A exceção será na Linha 10-Turquesa, que contará com Paese (serviço de ônibus) entre as estações Rio Grande da Serra e Mauá, devido a obras de manutenção e modernização. Os coletivos terão paradas nas estações Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Guapituba e Mauá.

Confira os endereços dos locais onde estarão os ônibus do Sistema Paese:

- Estação Rio Grande da Serra: Av. Pastor Aquilino Sartori (ao lado da estação).

- Estação Ribeirão Pires: Av. Santo André (número ímpar da avenida).

- Estação Guapituba: Av. Capitão João (em frente à estação próximo à Rua Cícero de Campos Povoa).

- Estação Mauá: Av. Capitão João (ao lado da estação, embaixo da passarela).

Na sexta-feira, a operação da CPTM será normal como dia útil. Durante o final de semana o intervalo médio previsto para os sábados (após as 21h) e domingos (durante toda a operação comercial) é de até 35 minutos. Este intervalo é válido para todas as cinco linhas da companhia.

Rodovias

O governo de São Paulo estima que mais de 1 milhão de veículos trafeguem pelas principais rodovias do Estado entre os dias 1º e 5 de novembro. Os melhores horários para viajar são:

Quarta-feira (1) - 0h às 12h / 22h às 0h; quinta-feira (2) - 0h às 7h / 19h às 0h; sexta-feira (3) - 0h às 8h / 18h às 0h; sábado (4) - 0h às 8h / 20h às 0h; domingo (5) - 0h às 9h / 21h às 0h.

Saúde

Tanto no feriado como na sexta-feira, vão funcionar normalmente as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, inclusive para vacinação contra a covid-19, influenza e multivacinação para crianças e adolescentes.

Confira os equipamentos que estarão abertos durante o feriado:

- Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - das 7h às 19h.

- AMAs/UBSs Integradas - das 7h às 19h.

- Hospitais Municipais; Hospitais Dia (HDs) - tanto os que atuam por 12 horas quanto os que atuam 24 horas.

- Prontos-socorros Municipais.

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

- Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV.

- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192.

- Laboratório de Emergência Toxicológica (LET).

- Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue).

- Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

- Funcionarão para demandas internas os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III.

Atendimento veterinário

Os quatro hospitais veterinários públicos (Norte, Sul, Leste e Oeste) permanecerão fechados no dia 2. No dia 3, as unidades Norte, Sul e Leste abrirão das 7h às 17h, enquanto a Oeste permanecerá fechada. Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico.

Doação de sangue

O posto de doação da Pró-Sangue Clínicas funcionará na quinta-feira, excepcionalmente, das 8h às 16h. Na sexta-feira, as unidades Clínicas, Mandaqui, Osasco e Stella Maris abrirão das 8h às 16h. Já no sábado, os postos Clínicas e Osasco funcionarão das 8h às 16h. Para mais informações acesse www.prosangue.sp.gov.br.

Medicamentos

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) e as unidades da Farmácia Dose Certa não funcionarão nesta quinta-feira. Na sexta-feira haverá expediente normal nas unidades abaixo:

- FME Bauru - das 7h15 às 15h

- FME Campinas - das 7h às 17h

- FME Guarulhos - das 7h às 17h

- FME Hospital de Base- das 8h às 16h

- FME Hospital João Paulo II- das 7h às 15h

- FME Maria Zélia- das 7h às 17h

- FME Mogi das Cruzes- das 7h às 17h

- FME Presidente Prudente- das 7h às 18h

- FME Sorocaba - das 7h às 17h

- FME São Bernardo do Campo - das 7h às 13h

- FME Vila Mariana - das 7h às 19h (entrega de senhas até as 17h)

- FME Votuporanga - das 7h às 17h

- Unidades - Dose Certa- das 8h às 17h

Parques urbanos

Confira os horários de funcionamento dos parques urbanos estaduais em https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/Infos-Parques.pdf.

Bibliotecas e museus

A programação de museus, oficinas culturais, bibliotecas e Fábricas de Cultura, instituições da secretaria da Cultura e Economia Criativa do estado de São Paulo, está em https://www.cultura.sp.gov.br/.