O que é a inclinação máxima e quais fatores afetam a capacidade de subida em motocicletas?

A capacidade de subida de uma motocicleta é uma característica crucial que deve ser levada em consideração na escolha de um veículo. A capacidade de subida refere-se à inclinação máxima que um veículo pode subir em uma estrada em boas condições, enquanto estiver carregado.

Essa inclinação não é o ângulo que normalmente pensamos, mas a relação entre a altura da estrada e a distância horizontal. Geralmente, é expressa em percentagem.

Um veículo pode superar uma inclinação máxima de 100%, semelhante à inclinação de uma escada em edifícios comuns. Para carros de passageiros, a inclinação máxima é de 36%, enquanto para a maioria das motocicletas elétricas, é de 20%.

A capacidade de subida de um veículo depende principalmente do tamanho do torque do motor. Apenas com o torque ideal, o controle preciso da corrente do controlador e um motor potente, é possível alcançar uma capacidade de subida excepcional. A capacidade de subida de um veículo também está relacionada a vários outros fatores.

Quais fatores afetam a capacidade de subida de um veículo?

Os principais fatores que afetam a capacidade de subida de um veículo incluem o torque do motor, o sistema de tração e a aderência dos pneus. Quanto maior o torque do motor, mais potência o veículo terá para subir inclinações mais íngremes. Um torque elevado garante que o veículo tenha força suficiente para subir a encosta sem derrapar.

Além disso, o sistema de tração desempenha um papel importante na capacidade de subida. Em geral, os veículos de quatro rodas motrizes são superiores aos de duas rodas motrizes, e os de tração traseira são melhores do que os de tração dianteira. Isso ocorre porque, ao subir encostas, a maior parte do peso em veículos de tração dianteira está na frente, o que reduz a tração e pode levar a derrapagens.

A aderência dos pneus e o tipo de superfície da estrada também são fatores cruciais. Veículos off-road robustos costumam ter pneus largos com sulcos profundos para melhorar a aderência e tornar o veículo mais estável em inclinações acentuadas.

Além disso, o tipo de superfície da estrada influencia a capacidade de subida. Subir uma estrada asfaltada é mais fácil do que subir em neve ou terrenos acidentados.

A importância da capacidade de subida em motocicletas

Além dos carros, a capacidade de subida também é crucial em motocicletas. De acordo com pesquisas, no Brasil, 41% das estradas são planas, enquanto 56% são em terrenos montanhosos, com muitas estradas íngremes e irregulares.

Portanto, para motocicletas, a capacidade de subida é de extrema importância.

Isso significa que as motocicletas devem ser equipadas com alto torque, motores potentes, peso leve e pneus largos para atender às demandas de subida. No entanto, muitas motocicletas no mercado enfatizam apenas velocidade e potência, negligenciando a capacidade de subida.

Isso leva os consumidores a pagar preços elevados por motocicletas de alta potência que não conseguem subir encostas adequadamente, resultando em falta de potência, derrapagens e experiências de pilotagem insatisfatórias.

Para atender às necessidades dos consumidores em relação à capacidade de subida e proporcionar uma melhor experiência de pilotagem, a marca de motocicletas elétricas SUDU lançou as motocicletas SUDU A7 e SUDU A8, que oferecem excelente capacidade de subida. As motocicletas SUDU têm potência suficiente para subir facilmente em encostas sem a necessidade de assistência externa.

SUDU A7: A motocicleta elétrica com a melhor capacidade de subida por menos de R$ 10.000

A SUDU A7 possui uma notável capacidade de subida. Com um torque de 100N.m e um potente motor de 3000W, combinado com uma bateria de íon de lítio mais leve e de maior desempenho, esta motocicleta pode facilmente subir encostas com inclinação de até 25%.

A SUDU A7 utiliza uma bateria de 72V/20AH de lítio, que tem maior capacidade e é três vezes mais leve do que as baterias de chumbo-ácido. Isso resulta em menor desgaste da bateria e uma impressionante autonomia de até 65KM.

Você não precisa se preocupar com quedas de energia no meio do trajeto, e a bateria de lítio não requer recargas frequentes. Além disso, oferece resistência a altas temperaturas, alta segurança e uma vida útil prolongada, economizando custos de manutenção.

A SUDU A7 também é equipada com faróis LED de alta luminosidade, um sistema de segurança inteligente, um painel de LED colorido de tela grande, amortecedores hidráulicos ajustáveis e um confortável banco de espuma de memória de alta elasticidade. Tudo isso contribui para uma experiência de pilotagem segura e confortável.

Com um preço de venda de apenas R$ 9.999, a SUDU A7 é a motocicleta elétrica com a melhor capacidade de subida por menos de 10.000 reais e vale a pena considerar.

SUDU A8: A motocicleta elétrica com a maior capacidade de subida

A SUDU A8 é a motocicleta elétrica com a maior capacidade de subida. Com um impressionante torque de 120N.m e um poderoso motor de 3500W, proporciona potência suficiente para enfrentar subidas.

A bateria de íon de lítio mais leve reduz o peso do veículo, e o fornecimento de corrente é mais estável, resultando em menos perda de desempenho ao subir. Além disso, os pneus a vácuo especiais 90/70-12, com um padrão personalizado, aumentam significativamente a aderência dos pneus ao solo, permitindo que a motocicleta suba encostas com inclinação de até 30% sem a necessidade de ajuda externa.

A A8 é equipada com uma bateria de íon de lítio de alta capacidade de 72V/30AH, proporcionando uma saída de energia mais forte e uma impressionante autonomia de até 75KM. Você não precisa se preocupar com recargas frequentes ou quedas de energia durante a viagem.

Além disso, a A8 oferece opções de desbloqueio inteligente através de cartões NFC, funcionalidades NFC em smartphones ou pelo aplicativo WeChat, proporcionando uma proteção adicional com seu motor traseiro projetado com vedação completa para garantir a segurança do veículo.

A motocicleta elétrica A8 da SUDU proporciona uma experiência de pilotagem confortável, com amortecedores hidráulicos ajustáveis, frenagem rápida através do sistema de freios a disco hidráulico dianteiro e traseiro, além de recursos adicionais como um painel de LED colorido de tela grande, banco de espuma de memória de alta elasticidade e uma espaçosa caixa traseira de 25 litros para maior comodidade.

Com um preço de venda de R$ 11.999, a SUDU A8 é a motocicleta elétrica com a melhor capacidade de subida. Em comparação com outras motocicletas elétricas com preços acima de 15.000 reais, a A8 não só é mais acessível, mas também oferece uma capacidade de subida superior, proporcionando uma experiência de pilotagem aprimorada.

Para obter mais informações sobre Sudu, visite https://bit.ly/3tXnrBX. A empresa também recebe interessados em realizar um teste de direção em sua sede: Alameda Araguaia, 417 – Santa Maria, São Caetano do Sul/ SP, CEP: 09560-580.