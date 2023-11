'A Fazenda': Nadja Pessoa está na Roça; Jenny, Shay e Márcia Fu disputam vaga de Fazendeiro

Na noite desta terça-feira, 31, o reality A Fazenda definiu mais um grupo de participantes para enfrentarem a Roça. Nesta semana, a disputa será entre Nadja Pessoa, Jenny Miranda, Shay e Márcia Fu.

O fazendeiro da semana, Lucas Souza, deu início a votação e indicou Jenny para a Roça. A indicação, segundo Lucas, seria devido à discordância nas atitudes, "acusações gravíssimas" e mentiras que teriam sido ditas pela peoa. "Ela é uma pessoa que incita a violência nas outras pessoas, assim como ela fez com Black, com Kally e acabou fazendo com a Rachel", justificou.

A indicada afirmou que já esperava visto que são "adversários no jogo", logo a indicação faria sentido, mas disse não concordar com as acusações da justificativa.

Durante a votação dos peões, Nadja foi a mais votada e ocupou a segunda cadeira da Roça sob acusações de ser uma pessoa de "difícil convivência". Em resposta, após sentar em sua posição, a roceira ameaçou: "aguardem todos vocês que votaram em mim".

Após o resultado da votação dos peões, o vencedor da Prova de Fogo, Sander Mecca, após abrir o Lampião do Poder, escolheu o poder branco para si e o poder laranja para Tonzão Chagas. Com o poder laranja, Tonzão teve de anular o voto de quatro peões ao final da votação, fazendo com que os escolhidos votassem em outras pessoas, exceto nele.

Ele escolheu os votos do Shay, Black, Jaquelline e Alicia X, que votaram nele. Apesar da mudança na dinâmica e possibilidade de mexer no resultado da Roça, os novos votos dos jogadores não mudaram o resultado e Nadja permaneceu a mais votada. A peoa puxou Shay para a terceira cadeira da Roça. "Você sempre distorce as coisas", justificou.

Sem a dinâmica do Resta Um, o último indicado para Roça veio das mãos do vencedor da Prova de Fogo, Sander escolheu Márcia Fu como a última a se posicionar nas cadeiras e ainda pôde vetar Nadja Pessoa da Prova do Fazendeiro que ocorre nesta quarta-feira, 1º.

O resultado da votação para quem saíra do reality será divulgado na quinta-feira, 2, a partir das 22h30, pela Record TV.