Bolsas da Europa sobem levemente, à espera de que Fed mantenha juros

As bolsas europeias operam majoritariamente em leve alta na manhã desta quarta-feira, 1º, com investidores à espera de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) mais uma vez deixe seus juros inalterados.

Por volta das 6h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha modesto avanço de 0,17%, a 434,38 pontos, sinalizando que poderá acumular ganhos pelo terceiro dia seguido.

É amplamente aguardado que o Fed mantenha juros pela segunda vez consecutiva, no meio da tarde desta quarta. Por isso, a atenção vai se voltar para comentários do presidente do BC americano, Jerome Powell, sobre a perspectiva da política monetária. Na quinta (2), será a vez de o Banco da Inglaterra (BoE) revisar seu juro básico.

Ao longo da manhã, antes do Fed, vão ser divulgados nos EUA dados do mercado de trabalho e de atividade industrial, que podem influenciar as falas de Powell. Também está prevista, logo mais, leitura final do PMI industrial do Reino Unido.

Da temporada de balanços europeus, destaque para a GSK, cuja ação subia mais de 1% em Londres no horário acima, após a companhia farmacêutica britânica elevar projeções anuais de lucro e receita.

Às 6h22 (de Brasília), a Bolsa de Londres avançava 0,07%, a de Paris subia também 0,07% e a de Frankfurt ganhava 0,02%. Já as de Madri e Lisboa registravam altas de 0,08% e 0,58%, respectivamente. Exceção, a de Milão caía 0,12%. *Com informações da Dow Jones Newswires.