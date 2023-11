Serviços de telefonia e internet voltam a ser cortados na Faixa de Gaza

A Faixa de Gaza voltou a ficar sem conexão telefônica e de internet na manhã desta quarta-feira, 1º, um dia após as forças israelenses bombardearem um campo de refugiados e fazerem incursões por terra no território palestino. A operadora Paltel relatou uma "completa disrupção" dos serviços de telefonia celular e de internet em Gaza pela segunda vez em cinco dias. A operadora Jawwal também informou que Gaza ingressou novamente em um apagão de comunicação. Agências humanitárias que atuam no enclave palestino reclamaram que o corte nos serviços de telefonia e internet dificultam o trabalho delas em meio a uma situação já bastante complicada. Fonte: Associated Press.