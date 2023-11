Pegula surpreende Sabalenka, ganha 3ª no ano de uma líder do ranking e vai à semi do WTA Finals

Jessica Pegula faz um 2023 impressionante. Conquistou seu primeiro título a nível WTA 1000 em Montreal, vai fechar o ano entre as cinco melhores do mundo (está em quinto) e surpreendeu, nesta terça-feira, pela terceira vez na temporada, uma líder do ranking. A tenista americana ganhou da belarrusssa Aryna Sabalenka, por 6/4 e 6/3, em 1h29, garantindo a vaga antecipada na semifinal do WTA Finals, em Cancún, no México.

Pegula somou sua sétima vitória seguida e repetiu feito de Serena Williams, a última americana a ganhar três vezes de uma líder do ranking em única temporada, em 2012. Ela havia superado a polonesa Iga Swiatek na United Cup e em Montreal.

Para garantir a primeira vaga do Grupo Bacalar na semifinal do Finals, Pegula ainda contou com a vitória de Elena Rybakina sobre Maria Sakkari no outro jogo do dia. A casaque somou o primeiro triunfo na chave e definirá a classificação em confronto direto com a belarrussa. A grega já está eliminada.

A americana explicou que teve de usar da força para superar a potente Sabalenka. "Eu não bato tão forte, mas contra ela eu bati muito forte", disse, após a vitória, revelando que estudou muito a rival ao longo da carreira sem sucesso. "Muito complicado e difícil jogar contra ela. Assisti tantas partidas em que ela perdeu match points e ganhou, e isso não ajudou", admitiu, sobre o retrospecto. Havia mais de três anos que a americana só perdia da belarrussa.

Depois de perder as três partidas do WTA Finals de 2022, Pegula é a primeira garantida nas semifinais desta temporada. E com campanha impecável. São duas vitórias - havia superado Rybakina na estreia - e nenhum set desperdiçado. Na quinta-feira ela define o primeiro lugar da chave diante da eliminada Sakkari.

Em duelo para evitar eliminação, Rybakina e Sakkari fizeram um jogo de três sets em Cancún. Como já havia acontecido contra Sabalenka, a grega também largou levando um pneu (6 a 0). Mas depois vendeu caro a derrota.

No segundo set, Sakkari empatou a partida ao levar a melhor no tie-break, após 6 a 6 em parcial sem quebras. Fechou com 7 a 4. Rybakina até abriu 4 a 2 na parcial decisiva, mas permitiu a reação e novamente a definição foi ao tie-break. A casaque abriu logo 6 a 0 e fechou em 7 a 2, se mantendo com chances na competição após 6/0, 6/7 (4/7) e 7/6 (7/2).