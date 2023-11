Lula elogia Vini Jr. por prêmio Sócrates: 'Parabéns pelas lutas sociais e combate ao racismo'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou o atacante brasileiro Vinícius Júnior em suas redes sociais na noite desta terça-feira. O chefe do Executivo repercutiu o prêmio conquistado pelo jogador do Real Madrid no evento realizado pela revista France Football, que concedeu a oitava Bola de Ouro para o argentino Lionel Messi.

Vini Jr. foi agraciado com o prêmio Sócrates, nomeado dessa forma em homenagem ao ídolo corintiano e da seleção brasileira, conhecido por seu engajamento político. O troféu foi entregue ao atacante brasileiro como reconhecimento pelos serviços prestados à sociedade pelo Instituto Vini Jr., um projeto voltado à educação de jovens por meio do esporte, fundado em 2020.

"Meus parabéns ao Vini Jr. pelo prêmio Sócrates no Bola de Ouro 2023. Prêmio que leva o nome do meu grande amigo Sócrates e reconhece iniciativas sociais no esporte. Parabéns pelo seu trabalho, lutas sociais e o combate ao racismo. O Brasil abre o #NovembroNegro com esse importante registro de luta", escreveu Lula, destacando o mês da Consciência Negra para refletir sobre uma sociedade mais igualitária, inclusiva e antirracista.

O Instituto tem parceria com escolas públicas e oferece um programa de capacitação docente focado em práticas pedagógicas antirracistas, luta da qual o atacante do Real Madrid se tornou um símbolo. Ao longo das últimas temporadas, ele adotou uma postura combativa após sofrer inúmeros ataques racistas de torcedores rivais em estádios espanhóis.

"Estou muito feliz de receber este prêmio, de poder ajudar tantas crianças. É improvável alguém que saiu da favela chegar onde cheguei. É um sonho muito especial para mim estar aqui com todos vocês", celebrou Vini ao receber o prêmio na segunda-feira.

Esse não foi o único post de Lula sobre futebol nesta terça. Mais cedo, o presidente teceu elogios a Messi e alfinetou aqueles que não se dedicam ao futebol com profissionalismo. "O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com Bola de Ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada. Quem quiser ganhar Bola de Ouro tem de se dedicar, tem de ser profissional. Não combina com farra, não combina com noitada", escreveu.