Fluminense é derrotado pelo Bahia com time reserva e pensamento na final da Libertadores

A cinco dias da decisão da Copa Libertadores, na qual tentará conquistar o maior título internacional de sua história, o Fluminense 'cumpriu tabela' no Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, diante do Bahia, na abertura da 31ª rodada. Com um time totalmente reserva na Fonte Nova, em Salvador, perdeu por 1 a 0, se mantendo com 45 pontos, em oitavo lugar. Já o time da casa celebrou o triunfo que lhe garantiu um respiro na luta contra a queda.

Os titulares do Fluminense nem viajaram para Salvador, permanecendo no Rio, treinando sob os cuidados do técnico Fernando Diniz. Ele estava suspenso e foi substituído na Bahia pelo auxiliar Eduardo Barros. O foco é total na decisão da Libertadores diante do Boca Juniors, sábado, às 17h, no Maracanã. O objetivo é conquistar o título inédito.

O Bahia, que não tinha nada ver com isso, aproveitou para se reabilitar e respirar contra a zona de rebaixamento. Vinha de duas derrotas seguidas - diante do Cruzeiro, por 3 a 0, e Palmeiras, por 1 a 0, ambos fora de casa - e agora aparece na 13ª colocação, com 37 pontos. O Goiás, que abre a zona de rebaixamento, tem 32.

Apesar de ter entrado em campo com o time inteiro reserva, o Fluminense dominou praticamente todo o primeiro tempo, tanto que chutou duas bolas na trave. Aos 9, Giovanni Manson recebeu na área e finalizou bem. Aos 35, Léo Fernández arriscou de fora e acertou o travessão.

Do outro lado, o Bahia foi mais efetivo e abriu o placar aos 38 minutos. Camilo Cândido cruzou no meio da área, Everaldo cabeceou e contou com a ajuda do 'morrinho artilheiro' para vencer o goleiro Vitor Eudes, já que a bola quicou bem na frente dele.

No segundo tempo, a partida seguiu movimentada e o Bahia quase ampliou aos 19 minutos, quando Thaciano recebeu na área e bateu firme, mas parou em boa defesa de Vitor Eudes. A resposta do Fluminense veio no minuto seguinte, com Yony González, de cabeça, mas desta vez foi Vitor Hugo quem salvou.

Enquanto isso, Thaciano seguia dando trabalho à defesa carioca. Em mais uma tentativa, aos 27 minutos, Cauly cruzou na área e o volante tentou cabecear, mas pegou errado na bola, mandando para fora. Nos minutos finais, o time visitante ainda tentou buscar o empate, mas sem sucesso.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 FLUMINENSE

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezente, Yago Felipe (Léo Cittadini), Thaciano (Luciano Juba) e Cauly (Diego Rosa); Biel (Ademir) e Everaldo (Vinícius Mingotti). Técnico: Rogério Ceni.

FLUMINENSE - Vitor Eudes; Guga, Felipe Andrade (Arthur), David Braz e Alexsander (Rafael Monteiro); Thiago Santos, Giovanni Manson (Isaac) e Daniel; Léo Fernández, Lelê (João Neto) e Yony González. Técnico: Eduardo Barros (auxiliar).

GOL - Everaldo, aos 24 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gilberto e Kanu (Bahia); David Braz, Leo Fernández e Thiago Santos (Fluminense).

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (SP).

RENDA - R$ 993.789,00.

PÚBLICO - 34.319 total.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).