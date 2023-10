CBF mantém paralisação nas Datas Fifa em 2024 e anuncia Brasileirão com jogo de abertura

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira o calendário da temporada 2024 e confirmou que manterá a paralisação do Brasileirão em Datas Fifa assim como ocorreu neste ano. A entidade manteve também as finais da Copa do Brasil nos domingos, a exemplo de como foi os duelos entre São Paulo e Flamengo.

"Fiz questão de manter uma das maiores conquistas da nossa gestão, que é a paralisação do Campeonato Brasileiro Série A nas Datas Fifa. Dado o grande sucesso, vamos continuar com as finais da Copa do Brasil em dois domingos, valorizando ainda mais a competição", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A CBF divulgou também uma novidade para a próxima temporada. A entidade fará pela primeira vez na história um jogo de abertura do Brasileirão, que acontecerá no dia 13 de abril, com local ainda a ser definido, a exemplo do que acontece na Copa do Mundo.

"A grande novidade de 2024 é que, pela primeira vez na história, teremos um jogo inaugural do Campeonato Brasileiro Série A. Será uma grande festa para celebrar o início do campeonato, que é o mais disputado do mundo. A CBF seguirá trabalhando na nossa gestão para tornar cada vez mais as competições rentáveis para os clubes e empolgantes para os torcedores brasileiros", disse o mandatário.

Conforme o calendário divulgado pela CBF, os estaduais acontecerão entre os dias 21 de janeiro e 07 de abril. O Brasileirão começará na semana seguinte, no dia 14 de abril. Já a Copa do Brasil acontecerá entre os dias 21 de fevereiro e 10 de novembro. A Supercopa do Brasil será no dia 03 de fevereiro.