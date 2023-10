Grupo armado palestino promete libertar reféns estrangeiros em breve

As Brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas, disseram ontem que libertariam em breve vários reféns estrangeiros. "Informamos aos mediadores que libertaremos um determinado número de estrangeiros nos próximos dias", disse Abu Obeida, porta-voz do grupo.

Israel diz acreditar que 240 pessoas estejam presas em Gaza. Até agora, o Hamas libertou 4 reféns. O Exército israelense havia recuperado uma soldado, Ori Megidish. A DJ alemã Shani Louk, que muitos acreditavam estar em Gaza, foi morta nos ataques do dia 7.