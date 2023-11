Expresso Turístico à Paranapiacaba terá novas vagas a partir de amanhã

As vendas para embarcar no Expresso Turístico da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) em dezembro começam amanhã (1º), às 12h. O roteiro sai da Estação Luz aos finais de semana, às 8h30 ou 16h30, com destino à vila histórica de Paranapiacaba, em Santo André.

O ingresso tem valores mínimos de R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira). Ele dá direito a passeio de 48 quilômetros com paisagens marcantes e muita história.

Para adquirir os ingressos e mais informações sobre o regulamento de viagem, além dos canais de atendimento, basta acessar a plataforma do Expresso Turístico (https://www.cptm.sp.gov.br/sua-viagem/ExpressoTuristico/).

Também é possível comprar tickets para viajar até Jundiaí e Mogi das Cruzes.

O trem é formado por uma locomotiva da companhia e por vagões de passageiros fabricados nos anos 1960, restaurados em parceria com a ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária).