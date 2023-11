Artesp não responde sobre atualizações na investigação dos serviços da Ecovias

Após se comprometer em apurar as reclamações sobre a Ecovias, responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), a Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) não divulgou nenhuma atualizações a respeito dessa investigação. A promessa foi feita em setembro, quando o Diário publicou reportagem com denúncias de usuários da concessionária. Pouco mais de um mês depois, a agência se silencia sobre o que foi apurado neste período.

Na segunda-feira, o Diário solicitou atualizações a respeito da investigação, além de questionar quais foram as medidas tomadas em relação às denúncias de usuários da concessionária, principalmente em casos de cobrança dupla e carros danificados pelas cancelas de cobrança. Em nota, enviada ontem, a agência informou somente que “fiscaliza as ações que abrangem exclusivamente os contratos de concessões, utilizando-se da aplicação de diversos tipos de penalidades contratuais quando necessário. O prazo de resposta de todas as concessionárias à Ouvidoria da Artesp é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, para posterior retorno ao usuário, conforme Lei Federal nº 13.460/17”. Disse, ainda, que quando necessário, a agência apresenta manifestação que discorda da defesa da concessionária e esse documento pode ser utilizado pelo usuário em eventual ação junto ao Poder Judiciário. A resposta, porém, não detalha nenhuma novidade sobre os casos da Ecovias.

Em 26 de setembro, o Diário publicou o posicionamento da Artesp que garantia ter “conhecimento das questões apontadas” na matéria publicada em 23 de setembro sobre as denúncias envolvendo a Ecovias e que estava “apurando cada uma delas com a concessionária”. Mesmo com o comprometimento de investigar as queixas, a agência não apresenta nenhuma devolutiva específica sobre os problemas e diz que serve apenas como “órgão fiscalizador”.

As queixas divulgadas no Reclame Aqui sobre a Ecovias já somam 1.803 casos. No site, para além dos problemas com pedágio, um morador de São Bernardo criticou a manutenção das vias. “No último sábado, 14 de outubro, desci a serra (pela) Rodovia Anchieta de moto. Foi um verdadeiro desastre! Piso asfalto da via Anchieta, no trecho de serra, sentido São Paulo para Santos, totalmente esburacado! Quase cai da moto. Uma vergonha e uma falta de responsabilidade! A estrada com o pedágio mais caro do brasil, toda esburacada, colocando em risco a vida dos motociclista.” A Ecovias justificou que trechos tinham sido danificados pelas chuvas.

Em 10 de outubro, um morador de Santo André foi prejudicado pelas sinalizações nas vias. “Estava indo para Santos, pela Imigrantes/Anchieta. Durante o percurso, após o pedágio da Ecovias, haviam sinalizações para veículos de passeio utilizarem a Imigrantes, porém, para minha surpresa, ao entrar na saída proposta, ela estava fechada e o que me restava era o retorno para pagar o pedágio novamente e andar 40 km a mais.” A taxa de pedágio da concessionária é de R$ 35,30.

A Ecovias destaca que a Ouvidoria é o canal oficial para manifestações dos usuários. “Com relação a cobranças indevidas, a Ecovias investe em seus sistemas para garantir a lisura de seus pagamentos, sejam automáticos ou manuais, e possíveis cobranças indevidas passam por auditoria, para o eventual ressarcimento ao usuário”, reforça em nota.

Mais de 1 milhão de veículos passarão pelo SAI e Rodoanel

Ao menos, 1.064 milhão de veículos passarão pelas vias que ligam as cidades do Grande ABC ao Litoral e Interior do Estado de São Paulo por conta do feriado de Dia de Finados, nesta quinta-feira. As previsões são que até 684 mil veículos pegarão o Rodoanel Mario Covas (sendo 484 mil no trecho Sul e 200 mil no trecho Leste), enquanto 340 mil irão pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) em direção à baixada santista. As informações são da Ecovias e Concessionária SPMAR. A contagem considera entre a meia-noite de quarta-feira (1º) e a meia-noite de domingo (5).

A previsão é que o fluxo de veículos pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160) sentido baixada se intensifique a partir das 16h desta quarta-feira (1º), quando será implantada a Operação Descida (7x3), que permanece em vigor até às 20h. Para o retorno à capital, prevê-se fluxo intenso no sábado (4), quando está prevista a implantação da Operação Subida (2×8) entre 19h e 22h, e no domingo (5), a partir das 10h (veja na arte).

Já no Rodoanel, as previsões de maior fluxo nos trechos Sul e Leste são hoje, das 7h às 21h; amanhã, das 7h às 14h; na sexta-feira, das 11h às 19h; no sábado, das 9 h às 15h; e no domingo, das 10h às 20h.

Dados da SPMAR apontam que, em média, 60% dos pedidos de assistência recebidos pela equipe de operação durante um feriado estão ligados à pane mecânica. Nesses casos, qualquer falha de funcionamento do veículo na estrada pode desencadear uma situação de risco, como explica Fausto Cabral, gerente de operações da SPMAR. “Durante a viagem, problemas no veículo que impactem na visibilidade ou no controle do carro aumentam o risco de sinistralidade. Seja um limpador de para-brisa que não funciona direito durante a tempestade, um farol queimado ou pneus que deslizam na pista molhada. Por isso, esses itens devem ser revisados antes do início da viagem para não se tornarem um risco ao motorista, à família e aos veículos no entorno” reforça Cabral.

Um bom check list deve incluir os itens básicos do veículo: nível de água e óleo, calibragem de pneus, condições dos filtros de ar, óleo e o combustível, além de um teste de bateria, motor de arranque e alternador. Além de verificar o estado das palhetas, dos limpadores de para-brisas e o perfeito funcionamento de faróis, lanternas e luz de freios.