Lula diz que achou que violência diminuiria com Lei Maria da Penha, 'mas tem piorado'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 31, que, quando sancionou a Lei Maria da Penha, em seu primeiro governo, achou que a violência contra as mulheres diminuiria. "Mas tem piorado", afirmou ele.

"Em que momento a gente criou um ser humano capaz de violentar uma parceira e levá-la à morte?", declarou ele. Segundo o presidente, a violência contra as mulheres acontece em todos os setores da sociedade.

O presidente falou na cerimônia de sanção do projeto que institui pensão de um salário mínimo para filhos e dependentes menores de 18 anos de vítimas de feminicídio.

O valor do benefício é de um salário mínimo. Será concedido nos casos em que a renda familiar per capita seja de até 1/4 do salário mínimo. A assessoria da Câmara dos Deputados estimou o custo da proposta em R$ 11,15 milhões em 2024.