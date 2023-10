Raia Drogasil tem lucro líquido de R$ 296,5 Mi no 3º trimestre, alta anual de 31,6%

A Raia Drogasil registrou lucro líquido de R$ 296,5 milhões no terceiro trimestre de 2023, o que representou uma alta uma alta de 31,6% na comparação com o mesmo período de 2022. No critério ajustado, o lucro líquido ficou em

R$ 268,4 milhões, uma expansão anualizada de 33,1%.

"A margem líquida ajustada foi de 2,9% no trimestre, representando uma expansão de 0,3 pp em relação ao terceiro trimestre de 2022, obtida principalmente em função dos ganhos de alavancagem operacional nas lojas maduras que vem crescendo sustentadamente acima da inflação", afirma a Raia Drogasil no release de resultados.

O Ebitda ajustado alcançou R$ 658,1 milhões no terceiro trimestre, um crescimento de 20,35% em relação ao mesmo período do ano anterior. "Isso equivale a uma margem de 7,1%, expansão de 0,3 pp em função principalmente da alavancagem operacional obtida pelas lojas maduras crescendo acima do reajuste da CMED", diz.

A Raia Drogasil também relata que teve um total de R$ 42,6 milhões em receitas não recorrentes líquidas no período. Isso inclui R$ 49,5 milhões em créditos, sobretudo tributários e de anos anteriores, mais que compensando R$ 1,1 milhão em baixas de ativos relativas ao encerramento de farmácias, R$ 2,1 milhões em investimentos sociais e doações, além de outras despesas não recorrentes de R$ 3,7 milhões.

A receita líquida de vendas e serviços ficou em R$ 8,675 bilhões, o que representou uma alta de 15,8% sobre o terceiro trimestre de 2022. Já a receita bruta da Raia Drogasil foi de R$ 9,288 bilhões, uma expansão de 16,3%.

"Vale destacar que a 4Bio cresceu 51,6%, registrando uma contribuição para o crescimento consolidado de 2,1 pontos porcentuais, ao passo que o varejo cresceu 14,2%, mesmo com o efeito negativo da venda de testes covid-19 de 0,7 pp em função da forte base de comparação do terceiro trimestre de 2022 e do efeito calendário também negativo de 0,1 pp", afirma a companhia.