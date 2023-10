Telefônica Brasil tem lucro líquido de R$ 1,472 bilhão no 3º trimestre, alta anual de 2,2%

A Telefônica Brasil (dona da Vivo) teve lucro líquido de R$ 1,472 bilhão no terceiro trimestre de 2023, alta de 2,2% ante o mesmo período de 2022, conforme balanço publicado nesta terça-feira, 31.

Segundo a empresa, o crescimento do lucro se deu pelo aumento da receita tanto no segmento móvel quanto no fixo, combinada com controle de custos, o que ajudou na melhora da margem da operação. Esses efeitos positivos, no entanto, foram parcialmente compensados pelo aumento nas despesas financeiras.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 5,539 bilhões, avanço de 11,7% na mesma base de comparação. A margem Ebitda subiu 1,6 ponto porcentual, para 42,2%.

A receita líquida totalizou R$ 13,112 bilhões, aumento de 7,5%. Enquanto os custos totais da companhia cresceram 4,6%, chegando a R$ 7,573 bilhões.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma despesa de R$ 570 milhões, contra apenas R$ 38 milhões um ano antes. Segundo a empresa, isso aconteceu em função do menor nível de receitas com atualização monetária para balancear.

A linha de depreciação e amortização de ativos ficou negativa em R$ 3,418 bilhões, aumento de 6%.