Bolívia rompe relações diplomáticas com Israel por 'crimes contra povo palestino'

A ministra da Presidência da Bolívia, Maria Nela Prada, anunciou nesta terça, 31, a ruptura das relações diplomáticas do país com Israel, em evento ao lado de Freddy Mamani, vice-ministro das Relações Exteriores. Segundo mensagem do Ministério da Presidência no X (ex-Twitter), a decisão ocorre "como resposta aos crimes perpetrados contra o povo palestino".

A ministra disse que a posição do governo de Luis Arce é "de respeito à vida", por isso a decisão será comunicada ao Estado de Israel. O jornal local La Razón recorda que Israel e Bolívia restabeleceram relações em 2020, após elas terem sido rompidas no governo de Evo Morales, em 2008, também diante de uma ofensiva israelense na Faixa de Gaza.