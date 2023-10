Presidente da Fifa anuncia Arábia Saudita como sede da Copa do Mundo de 2034

Gianni Infantino, presidente da Fifa, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para demonstrar seu entusiasmo com a globalização das próximas edições da Copa do Mundo, o poder do futebol em unir nações e aproveitou para anunciar a Arábia Saudita como a sede da Copa do Mundo de 2034.

"O maior show da terra será organizado pelo Canadá, México e Estados Unidos em 2026 - na América do Norte. As próximas duas edições da Copa do Mundo serão sediadas na África (Marrocos) e na Europa (Portugal e Espanha) - com três partidas comemorativas disputadas na América do Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai) - em 2030 e na Ásia (Arábia Saudita) em 2034. Três edições, cinco continentes e dez países envolvidos na realização de partidas do torneio - isso torna o futebol verdadeiramente global", escreveu o dirigente.

Segundo Infantino, "os processos de licitação foram aprovados por consenso através do Conselho da Fifa - onde todas as seis confederações estão representadas - após diálogo construtivo e amplas consultas. Obrigado a todos que participaram desta troca positiva".

O dirigente também destacou poder do futebol em unir nações de todas as culturas. "O futebol une o mundo como nenhum outro desporto, e o Campeonato do Mundo da Fifa é a mostra perfeita para uma mensagem de unidade e inclusão, além de fornecer uma ilustração importante de como diferentes culturas podem estar juntas e aprender e compreender-se melhor."

O presidente da Fifa aproveitou para passar uma mensagem de paz ao mundo. "A medida que vivemos num mundo cada vez mais dividido e agressivo, mostramos mais uma vez que o futebol, o desporto líder mundial, une como nenhum outro. Todos necessitamos destas ocasiões de unidade e os próximos Campeonatos do Mundo da Fifa proporcionam uma força única para o bem a este respeito".