Yasmin Brunet usa look ousado em festa de Pocah, recebe críticas e rebate: -Sou uma mulher livre

O que mais Yasmin Brunet vem fazendo é rebater críticas, não é mesmo? E não seria diferente depois do look polêmico, composto por um body de oncinha e um microshorts, usado pela modelo na festa de 29 anos de Pocah, que aconteceu na última segunda-feira, dia 30.

A foto que gerou polêmica foi compartilhada pela filha de Luiza Brunet no Instagram nesta terça-feira, dia 31. Como o tema da festa era funk anos 2000, naturalmente, a loira entrou na vibe requisitada pela dona da comemoração. No entanto, os comentários se encheram de mensagens sobre a ousadia de Yasmin:

As companhias realmente ditam nossa personalidade, opinou uma seguidora.

Linda! Mas essa vibe não combina muito contigo! Prefiro a vibe sereia, disse outra.

Mas também teve quem elogiou e defendeu a modelo:

A Plenitude da gata que tem a certeza de que nunca precisou de homem nenhum para chegar ao topo, escreveu outro seguidor.

Carregando o fardo de ser uma grande gostosa, disse outra.

As críticas sobressaíram os elogios, e Yasmin, cansada, escreveu uma mensagem no mesmo post:

Eu não precisaria dar satisfação sobre a roupa que eu uso, mas vou explicar: o tema da festa em que estive ontem era Funk nos anos 2000. E eu me senti bem à vontade para usar esta roupa. Aliás, mesmo que não fosse esse tema, eu sou uma mulher livre para usar a roupa que eu quiser e me sentir confortável. Precisamos parar muito urgentemente de julgar as mulheres (sempre as mulheres!) pelas roupas que usam. Sejam livres, por favor.

Eita!