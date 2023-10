Filme Wonka ganha novo pôster com Timothée Chalamet em cenário psicodélico

Vem aí! O tão aguardado remake do famoso filme A Fantástica Fábrica de Chocolate ganhou novo pôster com cenário psicodélico com misturas de rosa choque e dourado. Estrelado pelo galã teen Timothée Chalamet, Wonka contará a origem do protagonista Willy Wonka, queridinho dos filmes de 1971 e 2005.

A narrativa contará com um extenso elenco de grandes nomes, como Sally Hawkins (A Forma da Água), Rowan Atkinson (Mr. Bean), Olivia Colman (A Favorita), Jim Carter (Downton Abbey), Keegan-Michael Key (Schmigadoon), Natasha Rothwell (The White Lotus) e Rakhee Thakrar (Sex Education).

O filme tem data de estreia marcada para dia 7 de dezembro.