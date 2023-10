Migrantes no Paraíso. Tudo por se fazer. Calçamento, água, iluminação

O pai, Hermógenes Vieira Camargo, contramestre na Ipiranguinha, a mãe, Ester Barberini Camargo, tecelã. Os dois da mesma Congregação Cristã. Se conheceram na igreja e se enamoraram na mais antiga tecelagem da cidade

Uma rua chamada Gamboa - I

*Por Claudio Barberini Camargo



Anos 50 e 60.

No começo, a Rua Gamboa era apenas a Rua 5. Foi ali que nasci, no prédio 16. Nosso bairro Paraíso mais parecia uma ilha. O que acontecia era do conhecimento de todos.

Grande parte da população veio do interior de São Paulo, de cidades distantes entre si, dentre as quais Serra Negra e Presidente Prudente.

Nosso bairro não tinha calçamento, água encanada, esgoto, iluminação nas ruas. Pude assistir à chegada de todas essas melhorias.

A escola primaria era uma escolinha. Única. Só para o primeiro ano primário. Funcionava num antigo matadouro de frangos. Quem passasse para o segundo ano tinha que ir para Escola Estadual Professora Hermínia Lopes Lobo, na Vila Assunção.

Uma boa caminhada até a escola. Saíamos da Rua Gamboa, cruzávamos por onde é hoje a entrada do Parque central ou pela Rua Juquiá. Na sequência, Rua Javaés. Qualquer que fosse o caminho, seguíamos por dois quilômetros e meio ou três.

Tudo a pé. Não tínhamos dinheiro para o ônibus. Nem existiam ônibus escolares. Estado e prefeitura não forneciam uniformes. Os alunos ficavam dois, três, quatro anos com as mesmas camisas. A cada ano, a gravatinha azul-marinho ganhava uma tira a mais, identificando os quatro anos primários.

Calças ou saias, sempre as mesmas, por anos a fio. Os calçados eram com solas de pneu. Tinham que durar. Quando chovia, colocávamos os calçados nas bolsas de mão. Muitos usavam alpargatas, com piso de sisal e a cobertura das laterais de jeans.

Éramos extremamente felizes e raras vezes tínhamos companhia de um adulto. Seguíamos sozinhos para a escola. Nós e Deus. Nunca tivemos um único incidente ou acidente. Criminalidade zero. Vivíamos sem medo do presente ou do futuro.

NA RUA GAMBOA. Sr. Hermógenes e dona Ester com os dois primeiros filhos, Edmir e Claudio, hoje memorialistas: no destaque, o pequeno Claudio

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 31 de outubro de 1993 – ano 36, edição 8532

GRANDE ABC – A região já tinha os seus “reis do lar”. Pesquisa do IMES (Instituto Municipal de Ensino Superior, futura USCS) apontava, em pesquisa exclusiva para o Diário, que 75,9% dos homens dividiam com a mulher tarefas como cuidar dos filhos e da casa.

SÃO BERNARDO – Cartola (o subordinado) faz “sombra” a Demarchi (o prefeito).

O tema mexia com a classe política.

Waldir dos Santos, o Cartola, presidente da Agesbec (Armazéns Gerais, autarquia municipal), era chamado de “eminência parda”.

Cartola: negava jogo de influência.

Felipe Cheidde: disparava críticas.

Demarchi dizia: o prefeito sou eu desde 1º de janeiro de 1993.

Família Demarchi: Laerte e Rubens preocupavam-se com as notícias que pipocavam.

Reportagem: Dojival Vieira.

EDITORIAL – A esperança é que o novo diretor de Cultura de Santo André possa ir em busca do tempo perdido.

