No Montanhão, Enel mapeará geladeiras para troca gratuita

Entre amanhã (1) e sexta (3), a Enel (Entidade Nacional de Eletricidade) realizará 400 visitas para diagnósticos energéticos no bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo. O objetivo é mapear residências com potencial para troca de geladeiras em modelos antigos para outras mais eficientes.

Com a análise, a Enel mapea quais os clientes contemplados, retirando os equipamentos ineficientes e entregando gratuitamente novos. O único critério destacado é que, para participar da troca, é preciso estar adimplente com a distribuidora.

ONDE

Durante as visitas porta a porta, os agentes da companhia realizarão pesquisa para o preenchimento do diagnóstico energético, com orientações sobre o descarte correto dos aparelhos antigos e a reciclagem de materiais, como plásticos, aços, cobres, alumínios, isolamentos térmicos, óleos e compressores. Além de aguardar a visita dos agentes, os clientes também podem comparecer presencialmente no endereço Rua Chico Mendes, 35, das 9h às 16h, para realização de cadastro junto à companhia.

“Essa atividade visa beneficiar as famílias da região do ABC. As geladeiras novas são mais eficientes e ajudam na redução do consumo de energia e na diminuição de emissão de CO2 na atmosfera, um dos gases responsáveis pelo agravamento do efeito estufa”, finaliza a gerente de Sustentabilidade da Enel Distribuição São Paulo, Solange Mello.