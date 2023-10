Uefa confirma datas e Israel mandará jogos das Eliminatórias da Eurocopa-2024 na Hungria

A Uefa confirmou o local dos jogos de Israel nas Eliminatórias da Eurocopa. Após adiar os compromissos da seleção por causa da guerra com Hamas, a entidade comunicou que as partidas como mandantes serão na Hungria, a começar pelo duelo com a Suíça, marcada para o dia 15 de novembro (quarta-feira), às 16h45 (horário de Brasília), na Puskás Akadémia Pancho Arena, na cidade de Felcsút.

O outro duelo programado para ser realizado na Hungria será diante da Romênia, no dia 18 de novembro (sábado), às 16h45 (horário de Brasília). Entre os compromissos, a seleção israelense enfrentará Kosovo no dia 12 de novembro (domingo), às 15h45, no estádio Fadil Vokrri, em Prishtina, Kosovo.

A cidade de Felcsút está localizada a 48 km de Budapeste, capital da Hungria e tem capacidade para 3.500 torcedores. O nome se deu em homenagem ao falecido Ferenc Puskás, considerado um dos maiores do esporte.

Por questões de segurança, a Uefa declarou que não fará jogos em Israel até que a guerra com Hamas tenha chegado ao fim. A Hungria acabou sendo a solução viável neste momento para receber os jogos das Eliminatórias.

Anteriormente, a entidade comunicou que os jogos foram adiados porque "atualmente as autoridades israelenses não permitem que sua seleção nacional viaje para outros países", medida tomada em meio à intensificação do conflito entre Israel e Palestina, depois que o grupo terrorista palestino Hamas realizou um ataque ao território israelense. Acredita-se agora que não há empecilhos que impeçam a seleção de atuar em outros países.

A seleção israelense é a terceira colocada do Grupo I, com 11 pontos, e briga por uma das duas vagas da chave do torneio continental com a líder Suíça, com 14, e a vice-líder Romênia, com 11.

Nas Eliminatórias, os dois primeiros de cada grupo avançam para a Eurocopa. Outros classificados serão definidos em playoffs de repescagem disputados por 12 equipes de acordo com suas posições na última edição da Liga das Nações da Europa. Caso não consiga avançar dentro de seu grupo, a seleção israelense está qualificada para tentar a vaga por meio da repescagem.

Com a definição dos jogos, a Uefa consegue impedir o adiamento da realização do sorteio dos playoffs. A seleção de futebol de Israel já esteve filiada à confederação asiática e venceu a Copa da Ásia em 1964, seis anos antes de disputar a Copa do Mundo de 1970, a única da qual participou até hoje - foi eliminada na fase de grupos após derrota para o Uruguai e empates com Suécia e Itália. Desde 1991, está filiada à Uefa.