Inteligência artificial reproduz voz de Elis Regina cantando Marina Sena e Marília Mendonça

Quando a polêmica envolvendo o uso de inteligência artificial para recriar vozes de artistas que já morreram parecia minorado, eis que um novo perfil no Instagram decidiu publicar novas experimentações com a voz de uma das mais importantes cantoras do Brasil: Elis Regina.

Há cerca de três dias, o endereço @elisregina.ai passou a publicar vídeos em que a voz de Elis é simulada por meio de ferramentas digitais para cantar músicas de nomes atuais da música brasileira, cantoras que não haviam nem mesmo nascido quando Elis morreu, há 41 anos. As versões completas estão sendo postadas no YouTube.

Entre as músicas estão Infiel, sucesso da cantora sertaneja Marília Mendonça, Por Supuesto, primeiro sucesso de Marina Sena e Você Não Presta, música gravada por Mallu Magalhães.

O perfil também simulou um novo encontro entre Elis e Gal Costa na música Barato Total. As duas cantoras só cantaram juntas uma única vez, em 1981, em uma especial da TV Globo. Ainda há uma versão de Elis cantando Flor de Maracujá, outro sucesso de Gal.

O dono do perfil, que não se identifica, ainda postou Elis cantando Opinião, sucesso de sua rival Nara Leão; Gatas Extraordinárias, que ficou marcada na voz de Cássia Eller; além de Diariamente, Eu Sei e Bem Que Se Quis, hits de Marisa Monte.

De gravações de Maria Rita, filha de Elis, há três simulações: os sambas Cara Valente e Num Corpo Só e a canção Encontros & Despedidas, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant. Há outras, como Tô Voltando, conhecida na voz de Simone, e Kilariô, do músico Di Melo.

O resultado, como tudo que envolve a inteligência artificial no que se refere à recriação de vozes, é duvidoso, apesar da curiosidade, sobretudo por não se tratar de um trabalho mais refinado - há sílabas que são engolidas, saem aos trancos ou são pronunciadas incorretamente. Isso sem falar na voz robotizada.

Em Por Supuesto, por exemplo, o começo parece bom, mas, ao chegar no refrão, a voz se afasta completamente do timbre de Elis e o resultado é bem desastroso. Em Num Corpo Só, o resultado é um pouco mais satisfatório.

Até o momento, nenhum lançamento oficial da voz de Elis recriada por meio de ferramentas digitais foi realizado. Em julho, a imagem da cantora foi recriada para uma propaganda publicitária ao lado de sua filha, Maria Rita.

No vídeo, Elis aparecia dirigindo uma Kombi e fazendo dueto com Maria Rita na canção Como Nossos Pais. No entanto, para a propaganda, apenas o rosto de Elis foi recriado. A voz fora extraída da gravação que Elis fez para a música de Belchior em 1976.

Na época, a propaganda abriu um grande debate sobre o uso da inteligência artificial para recriar voz e imagem de pessoas já mortas. O vídeo foi alvo de representação no Conar, que meses depois arquivou o caso sem qualquer punição para os criadores do comercial, apesar de admitir a falta de regras sobre o tema.