Zilu Godoi posta sobre 'armações e maldade' e web aponta indireta para Graciele Lacerda

Após a repercussão de um atrito entre Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, e Amabylle Eiroa, nora do cantor, a ex-mulher do artista, Zilu Godoi, fez uma publicação apontada como uma "indireta" à situação. Em uma postagem feita no Instagram nesta segunda-feira, 30, a empresária escreveu sobre Dia das Bruxas e "armações e maldades".

"O mês das bruxas está no fim", iniciou na legenda. "Então não se preocupe com as armações delas, porque o poder da oração é infalível para derrubar as maldades que vêm delas."

Zilu citou também um salmo da Bíblia: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa".

O Estadão entrou em contato com a equipe de Graciele para um posicionamento sobre a postagem e a repercussão, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Entenda o que aconteceu

Recentemente, Amabylle fez um desabafo no Instagram reclamando de um perfil fake que teria sido criado por alguém próximo para difamá-la e dizendo que pretende abrir um processo judicial. A nora de Zezé afirmou ter tentado "resolver a questão internamente".

Em resposta ao Estadão, ela disse ter conseguido descobrir a identidade de quem está por trás da conta falsa: uma pessoa de sua "convivência diária". Segundo Amabylle, o perfil era usado para atacar e manipular a família, incluindo ela.

No último sábado, 28, ela realizou uma publicação citando o nome de Graciele diretamente. "Aquela, de nome Graciele Lacerda, que semeou o caos com base em uma teia de mentiras e manipulações, saiba que o relógio inexorável da verdade tocou", escreveu em um trecho.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Graciele para também comentar a postagem de Amabylle, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Na segunda, Graciele publicou uma sequência de stories no Instagram agradecendo a mensagens de apoio que recebeu e dizendo que "tudo tem o seu tempo". "Eu e o Zezé não queríamos isso, a gente não gosta dessa exposição, mas chegou uma hora que não dá para a gente ficar quieto", afirmou.