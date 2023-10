Tierry se pronuncia sobre polêmica com Tays Reis e Biel: - Na verdade, o que existe é ingratidão

As polêmicas não param! Após Tays Reis e Biel usarem as redes sociais para falarem sobre Tierry, foi a vez do cantor se pronunciar através dos stories e expor o seu lado da polêmica. Sem rodeios e sem papas na língua, ele falou sobre ingratidão e traição.

- Eu não gosto de me envolver nessas coisas de polêmica em rede social. Pra mim, os acordos seriam todos resolvidos dentro de uma sala, cada um apertava a mão, ia pra um lado e tudo certo. Hoje eu vou me pronunciar porque, realmente, está existindo um injustiça muito grande. Eu fui um cara que só tentei ajudar a Tays desde o princípio.

Tierry ainda revelou que desde o começo da carreira de Tays, ele tenta ajudá-la.

- Eu chamei ela pra participar do meu DVD, o que ele fazia sentido nenhum, só pelo fato mesmo de ajudar. Eu gravei com a Tays no primeiro CD dela, desde lá atrás eu tento participar da carreira da Tays, de forma a ajudá-la. Infelizmente, eu vejo que a gratidão é uma coisa que não é inerente. Na verdade, o que existe é ingratidão.

- Eu dediquei o meu tempo, dediquei networking, chamei pessoas pra participar, parei pra compor, pra produzir, fiz tudo em prol desse projeto. Eu que sou um cara extremamente ocupado, vocês sabem da minha vida. Isso me deixou muito magoado porque eu só queria que as pessoas tivessem foco.

E não parou por aí! O cantor ainda contou que quase foi agredido por Biel, marido de Tays:

- Eu só cheguei e falei poxa, da forma que tá, as pessoas querendo criar outras coisas enquanto eu tô trabalhando aqui e dando a minha vida, não quero. Só falei isso e ponto final. Por conta disso eu quase fui agredido numa festa, inclusive tem milhares de pessoas que estão de prova eu posso falar nomes aqui: a Jaque; o Mariano; o Marcos, do Marcos Belutti; toda a minha assessoria que tava lá. Eu, graças a Deus, agi de forma a evitar todo aquele problema. Ainda mais porque eu tava na festa de um cara muito querido. E eu sabia que isso ia dar uma repercussão. Mas, por mim, essa história teria morrido ali. Só que foi publicamente a ação do rapaz em querer vir pra cima. Até com a minha mãe, por ele não ter conseguido sucesso comigo. Eu tive equilíbrio emocional. Ele começou a gritar com a minha mãe, dizer que eu era otário, falando: ?Ah, você não poderia ter feito isso.

Vale pontuar que Tays teria afirmado que a parceria com Tierry acabou por motivo fútil:

- Nesse dia da festa, ele ainda teve a cara de pau de chamar o Gabriel para falar disso. Ele que chamou o Gabriel, todo mundo viu. O Gabriel deu na lata: Você foi um moleque com ela. Ela te esperou um ano da vida dela. Foi a verdade. Fiquei um ano esperando. Só para vocês entenderem, a gente não tinha contrato, a gente não tinha nada veiculado.

Biel também se pronunciou e saiu em defesa da esposa:

- Fala, gato. Rapaz, o que é que é isso aí? Vai jogar um ano de trabalho fora, falar que a Tays está te atravessando? Que maldade é essa que você tem no coração, que ela não tem. Que absurdo. De homem para homem, ela estava com tudo engatilhado, largou tudo para te esperar. Por um ego desse agora. O Cabrera [produtor do Tierry] chamou ela, disponibilizou o estúdio dele para eles trabalharem em cima dos fonogramas seus, das composições suas, mano. Que loucura que é essa?