Padilha diz que meta fiscal não foi discutida em reunião com líderes e ministros

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira, 31, que a meta fiscal não foi discutida na reunião do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com líderes de partidos aliados. Padilha falou a jornalistas logo depois do encontro, no Planalto. Além dele, estavam na reunião ministros como Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Rui Costa (Casa Civil).

Segundo Padilha, o foco da reunião foi a necessidade de aprovar no Congresso projetos que aumentam as receitas do governo.

A prioridade, diz ele, é a medida provisória da subvenção do ICMS. Como mostrou mais cedo o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) a seus assinantes, esse foi o cerne da fala de Haddad na reunião.

Segundo Padilha, o plano de zerar o déficit depende das medidas para aumentar a arrecadação. O ministro falou em perseguir a meta.

O déficit do governo em 2024 tomou o noticiário na sexta-feira, 27, porque Lula disse que não é necessário zerar. A fala expôs o ministro da Fazenda, que vinha defendendo a ideia há meses.

Padilha disse que não se discute mudar a meta no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que está para ser votada na Comissão Mista de Orçamento.

O ministro das Relações Institucionais disse que o governo ainda discute um cronograma para a LDO.