Peões analisam jogo de Marcia Fu em A Fazenda 15: - Ela acaba sendo incoerente... Saiba o que rolou nesta madrugada no reality

Na madrugada desta terça-feira, dia 31, um dos assuntos de A Fazenda 15 foi a personalidade de Márcia Fu, que tem causado alguns atritos no reality. Em uma conversa, Lilly Nobre, Sander Mecca, Tonzão Chagas, WL Guimarães e Yuri Meirelles, eles falaram sobre a suposta assessoria que a ex-jogadora de vôlei teria feito antes de entrar lá.

Yuri contou que Márcia aposta em uma forma de agir mais simples e que Marlene Mattos, ex-empresária de Xuxa Meneghel, sabe muito bem como criar a imagem de alguém para o público:

- Ela vem com uma identidade visual mais simples, sendo que tem uma condição maneira e todo mundo sabe disso. Ela é uma pessoa que diverte a gente. Eu amo e dou suporte, mas ela não é boa. Tem assessoria pica e tem estratégia. Ela acaba sendo incoerente com todo mundo porque só pensa em salvar o dela.

Sander concordou com o colega e explicou um pouco mais sobre o trabalho de Marlene Mattos:

- A Marlene Mattos não é qualquer tipo de assessora. Ela é uma pessoa que orientou a Márcia passo a passo porque faz a pessoa acontecer, domina a vida pessoal. Ela [Marlene] entende sobre imagem e é até meio maquiavélica. Ela quer que se f**a a vida pessoal do cara. Ela fez a Xuxa ser a Xuxa. Com certeza ela montou tudo isso de vir com pouca roupa, de chorar... A Márcia é assessoradíssima!

Discussão de relação?

Descontraindo um pouco o clima na Fazenda, Jaquelline Grohalski revelou que depois que acabar o programa ela já tem em vista partir para um outro reality. A ex-BBB revelou que quer participar de Power Couple, tudo começou quando Alicia X contou que seu namorado é competitivo e Jaque disse que o dela também e para sua surpresa Lucas Souza negou participar do programa com ela:

- Não, não vou participar. O que eu vou participar é um reality mexicano que também é parecido com o De Férias com o Ex, mas você vai para festa.

Jaque ficou brava e perguntou se o que eles vivem não é sério então:

- É? Então quer dizer que você está me iludindo, Lucas? Vou participar do reality da Record, do Power Couple, outro não vai existir.