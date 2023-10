Novembro na Shopee tem cupons de frete grátis e produtos até 70% off

A Shopee dá início ao mês de novembro com as maiores campanhas da plataforma no ano, a 11.11 A Maior Liquida do Ano e a Black Friday. A partir de hoje (31), os usuários terão o Esquenta 11.11, com cupons de até R$ 50 off e com ofertas nas categorias de Beleza, Casa, Moda e Eletrônicos. No principal dia da ação (11 de novembro), serão R$ 10 milhões em cupons de descontos, além da seleção de itens com até 70% off. Já na Black Friday, a empresa oferecerá R$ 8 milhões em cupons de descontos. Ambas as datas terão vouchers adicionais de frete grátis para compras acima de R$ 10.

Principais benefícios para economia nas compras

A partir de 31 de outubro, os consumidores contam com o Esquenta 11.11, com cupons de até R$ 50 off e com ofertas nas categorias de Beleza, Casa, Moda e Eletrônicos, que terão produtos com até 40% de descontos. Além disso, até 3 de novembro, encontrarão uma seleção com os itens Mais desejados. O marketplace contará também com uma coleção Natal da Shopee, com uma ampla variedade de produtos natalinos, desde decoração até presentes, todos com descontos exclusivos. Entre 6 e 9 de novembro, a plataforma destaca cada dia uma categoria diferente.

No dia principal da campanha (11 de novembro), a Shopee oferecerá cupons adicionais de frete grátis com mínimo de compra de R$ 10 e R$ 10 milhões em vouchers de descontos, além de uma seleção com as melhores ofertas do mês, incluindo produtos com até 70% de desconto. Já na Black Friday, terá cupons adicionais de frete grátis para compras acima de R$ 10 e R$ 8 milhões em vouchers de descontos, além de muitas ofertas.

Shopee Lives

Em 11 de novembro, a Shopee também promove a Maratona de Lives Especial 11.11, com mais de 300 transmissões ao vivo de vendedores da plataforma acontecendo de forma simultânea. No perfil da marca acontecerão 12 horas ininterruptas de Shopee Lives, com as melhores ofertas do dia em todas as categorias, com a apresentação do influenciador Lusca e convidados especiais, incluindo vendedores que terão a oportunidade de usar o espaço para divulgarem seus produtos e suas lojas. Sawary Jeans, RealMe e Palácio das Ferramentas são algumas das marcas que estarão presentes. E, para encerrar o dia com chave de ouro, os usuários terão um show exclusivo com a cantora Wanessa diretamente do app da Shopee, a partir das 20h.

Shopee chegando no 11.11 com a boa

Para marcar o lançamento da campanha, a marca lança um comercial de TV com um novo jingle, uma paródia da música “Cheguei” da cantora Ludmilla, embaixadora da marca desde setembro. A peça possui uma linguagem de videoclipe, com Ludmilla em um palco composto por telões em LED, com transições refinadas que acompanham o ritmo da música. Enquanto performa o jingle, que tem a palavra “Shopee” no lugar de “Cheguei” e algumas outras adaptações, na tela aparecem produtos da categoria de moda. A partir deste momento, a cantora vai apresentar os benefícios, descontos e ofertas da campanha.

Como parte da divulgação, um time de com mais de 10 influenciadores digitais, como Viih Tube, embaixadora digital da marca, Ary Mirelle, Bia Ben, Dani Choma entre outros, promoverão a liquidação com conteúdo exclusivo em suas redes sociais, além de compartilhar os achadinhos da Shô e sua experiência de compra. Ao todo, esse squad soma mais de 22 milhões de seguidores e a expectativa de alcance é de mais 40 milhões de pessoas com a ação. No Twitter, a interação será focada em engajar os usuários com dinâmicas que terão como prêmios cupons de descontos exclusivos para os ganhadores.

Além disso, será divulgada uma série de quatro vídeos, com ações da marca no mundo real. Intitulada como “Na Shopee ninguém sai de mão vazia”, os consumidores que estiverem passando pelo local da ação poderão ganhar brindes e cupons de desconto para comprar durante todo o mês de novembro. Os prêmios incluem videogames, TVs, fritadeiras elétricas e muitos outros.