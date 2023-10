Bruna Marquezine cai no riso após ser questionada sobre livramento e web aponta indireta para Neymar Jr.

Bruna Marquezine participou do De Frente com Blogueirinha na noite da última segunda-feira, dia 30. Divertida e sem papas na língua, a atriz virou assunto na web depois de vários questionamentos feitos pela apresentadora do quadro.

Na conversa, Bruna deu detalhes da divisão de casa que faz com Anitta em Los Angeles, nos Estados Unidos. A artista afirmou que ainda não está procurando uma casa para comprar no local, por isso decidiu aceitar a proposta feita pela cantora.

- Eu estou dividindo aluguel com a Anitta enquanto eu estou procurando casa. E me adaptando também [...] é uma cidade muito fria. Tem praias, é muito espalhada, eu não dirijo, eu nunca tive tempo para tirar a carteira.

No bate-papo, a atriz confessou que já não estava muito contente em seguir a carreira nas novelas. Sua última personagem foi Catarina em Deus Salve o Rei e ela revelou que estava em um momento que precisava se reencontrar consigo mesma:

- [Eu sai da TV Globo] Inclusive para pausar e me reciclar. Eu acho muito importante para o ator esse momento de viver. A gente trabalha muito com a nossa bagagem de vida, com as nossas experiências, então é importante. Senão, a gente entra no ciclo de entregar mais do mesmo. Eu me sentia assim, que eu estava mais do mesmo.

Na sequência, a atriz foi questionada por Blogueirinha se não teria sido após Deus Salve o Rei que ela ficou bastante abalada emocionalmente e confessou ter saído completamente traumatizada.

- Eu não gostava de fazer. Eu estava infeliz. Não tem nada a ver com... Acho que não é surpresa para ninguém que estava fazendo a novela comigo que eu estava cansada. Muito cansada e infeliz com algumas coisas que estavam acontecendo. Eu comecei muito entusiasmada, era a minha prima vilã, a personagem foi rejeitada de cara pelo público e eu acho que isso é uma grande oportunidade de aprendizado.

Bruna disse que enfrentou problemas para entender como lidar com a rejeição do público, apesar de receber o apoio da equipe da novela, ela ainda se sentia sozinha para enfrentar os comentários maldosos direcionados ao seu trabalho.

- Me doeu muito porque era uma coisa muito descabida na internet. Eu fui entender muito tempo depois que existiam pessoas por trás engajando esse movimento. Eu ainda não tinha realizado o quão real que essa coisa de robô e internet. Foi difícil, mas eu dei a volta por cima. [...] Quando você está no meio daquilo tudo, você não tem uma visão clara da situação. Dói. A dor também é descabida. Chorei muito, fiquei bem mal, porque eu estava tão segura com aquilo que a gente estava construindo. Eu gostava, a direção gostava, o autor gostava, então a gente tinha muita certeza daquela personagem.

No final da conversa, durante o bate-bola comum feito por Blogueirinha, a influenciadora decidiu questionar qual teria sido o maior livramento da vida de Bruna. Sem saber o que responder, a atriz caiu na risada e disparou:

- Eu não sei... Estou cansada, deixa eu pensar na segunda...

Pela resposta, alguns internautas passaram a relacionar a risada da artista com o término dela com Neymar Jr. em 2018, após inúmeras polêmicas e rompimentos.

O Neymar virou piada mesmo. No fundo, todo mundo sabe que foi livramento para Bruna Marquezine, né?

Bruna Marquezine perguntada sobre um livramento, ela não conseguiu responder porque todos já sabem o nome.

Neymar virou chacota. Até a Bruna Marquezine zoa ele. P**a que pariu. Ninguém respeita mais.