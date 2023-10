Matthew Perry não ficou muito tempo na hidromassagem antes de sua morte

A morte de Matthew Perry no último sábado, dia 28, aos 54 anos de idade, segue chocando fãs e amigos. Ao poucos, mais detalhes estão sendo divulgados sobre as últimas horas de vida do astro de Friends. Segundo o TMZ, ele não ficou muito tempo na hidromassagem antes de morrer.

O corpo do ator foi encontrado na banheira externa de sua residência em Los Angeles, nos Estados Unidos, pelo assistente que chegou após realizar uma tarefa pedida por ele. Segundo os policiais, o astro não estava nem mesmo com aparência de encharcado ao ser retirado da hidromassagem.

A autópsia já foi concluída, mas a causa da morte oficial ainda segue incerta, apesar de afogamento ser a principal suspeita. Não foram encontrada drogas na casa, apenas remédios para depressão, ansiedade e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

Um amigo de Perry contou ao TMZ que o ator estava sóbrio e passando por uma fase feliz. Inclusive, estava com projetos de participar de um novo filme.