Região elege delegados a Conferência da Educação

O Grande ABC elegeu os delegados locais da Educação Básica, Ensino Superior e Educação Profissional para a Conferência Nacional de Educação (Conae) 2024. O pleito ocorreu na etapa regional, realizada no último fim de semana, no Campus São Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC (UFABC).

Os eleitos da região participarão da etapa estadual da Conae, que ocorrerá em novembro deste ano. Já o encontro nacional será realizado em Brasília, de 28 a 30 de janeiro de 2024, e não apenas vai abordar o diagnóstico da situação educacional, mas também as diretrizes, metas e estratégias para a próxima década.

A Conae tem objetivos específicos, como avaliar a implementação do Plano Nacional de Educação (PNE) vigente, subsidiar a elaboração do próximo PNE (decênio 2024-2034) e contribuir para a identificação dos desafios e necessidades educacionais.

Além disso, a conferência produzirá referências que orientarão a formulação e implementação dos planos de educação estaduais, distrital e municipais, alinhados com o novo PNE, com o propósito de fortalecer a cooperação federativa em educação e o regime de colaboração entre os sistemas.

O encontro contou com a participação de representantes da comunidade escolar, incluindo instituições de ensino públicas e privadas, conselhos de escola, organizações, entidades, professores, gestores, estudantes, pais, mães e responsáveis, entre outros.

Durante a conferência regional, foram debatidos temas como a garantia do direito à educação de qualidade, gestão democrática, valorização dos profissionais da educação e financiamento público da educação. “É importante destacar que é a retomada da construção democrática da Educação. Em 2015, tivemos nossa primeira conferência regional, momento que instituímos nosso Fórum Regional de Educação. Agora, a gente volta a olhar pro PNE e refletir os avanços que a região alcançou”, ressaltou a coordenadora do Grupo de Trabalho (GT) Educação do Consórcio ABC e secretária da pasta em Diadema, Ana Lucia Sanches.