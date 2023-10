Bruna Takahashi e Vitor Ishiy levam prata no Pan

Os atletas do Tênis de Mesa, Bruna Takahashi e Vitor Ishiy perderam a final das duplas mistas ontem à noite nos Jogos Pan-Americanos de Santiago e ficaram com a prata. O resultado garantiu a oitava medalha de atletas do Grande ABC. Na decisão, Bruna e Vitor foram superados pela dupla cubana Daniela Fonseca e Jorge Campos. Na caminhada até a final, os brasileiros superaram duplas candense, venezuelana e americana.

Bruna Takahashi tem 22 anos e mora em Santo André, apesar de já ter vivido um bom tempo em São Bernardo. Já Vitor Ishiy é de São Caetano, O desempenho da dupla não só garantiu a medalha, como também carimbou a vaga dos dois para os jogos Olímpicos de Paris 2024.

Os brasileiros ainda podem aumentar o quadro de medalhas no Tênis de Mesa. Hoje, na disputa individual, Vitor Ishiy enfrenta o chileno Nicolás Burgos, e Bruna Takahashi duela contra a equatoriana Angelica Arellano. Ambas as partidas serão às 11h40.

IRMÃ EM AÇÃO

Outra esperança de medalha para o Brasil é Giulia Takahashi, irmã de Bruna, que estreia hoje nas individuais contra a mexicana Yadira Silva. Giulia tem 18 anos e também é de Santo André.

DUPLAS FEMININAS

Bruna e Giulia Takahashi também estão na semifinal das duplas femininas. As duas voltam a competir na quarta-feira (1) e podem ampliar o número de medalhas da região no Pan. No domingo (29) as irmãs eliminaram cubanas e dominicanas.