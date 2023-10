Aumentam denúncias de maus serviços prestados pela Ecovias

Os serviços prestados pela Ecovias, responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), tiveram 45 novas reclamações entre 23 de setembro, quando foi feito o primeiro levantamento do Diário, para 30 de outubro no Reclame Aqui (site que consumidores expõem problemas e empresas podem se posicionar). O número subiu de 1.758 para 1.803 denúncias. Os principais problemas envolvem pedágio, principalmente cobrança indevida e veículos danificados pelas cancelas de pagamento. Com mais um feriado chegando, a tendência é que novos casos apareçam.

No ranking do Reclame Aqui que vai de 0 a 10, a nota da concessionária aumentou de 3,8 para 4,3 e a empresa segue como ‘não recomendada’ pelos usuários. O SAI é a principal ligação entre a Região Metropolitana e o Porto de Santos. Também contempla o Polo Petroquímico de Cubatão, as indústrias do Grande ABC e o Litoral. No SAI, circulam diariamente, em média, 102 mil veículos, considerando o trecho de serra em ambos os sentidos, sendo que, desse total, em média, 18 mil são veículos comerciais e 84 mil são veículos de passeio. Atualmente, a taxa de pedágio da concessionária é de R$ 35,30.

Entre as novas reclamações, está a de um usuário que desceu a serra pela rodovia Imigrantes sentido Baixada Santista e, quando foi passar pelo pedágio, a cancela abaixou e amassou o capô do seu carro. O caso aconteceu no dia 27 de outubro. “Estava dentro do limite estabelecido para passar na cancela automática. É inaceitável que em um dos pedágios mais caros do país, se não o mais, aconteça esse tipo de problema! Meu carro é novo. Espero realmente que tenha um retorno efetivo por parte da Ecovias e que meu problema seja resolvido.” A denúncia segue sem resposta da companhia.

Um morador de Mauá alegou que em 22 de outubro sofreu com cobrança indevida. “O pedágio proposto era no valor de R$35,30, porém foi debitado na minha TAG (serviços de pagamento automático) R$ 52,95. Eu gostaria de reembolso desse valor.” A solicitação não foi atendida no canal do Reclame Aqui.

Em outras denúncias, em que os usuários consideram as cobranças abusivas, a Ecovias destaca que “as tarifas de pedágio, bem como os reajustes aplicados no SAI, seguem as regras estabelecidas no contrato de concessão e são determinadas pelo Poder Concedente, por meio da Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo)”. A agência foi questionada sobre denúncias envolvendo a Ecovias, mas não respondeu até o fechamento da reportagem.

Ao Diário, a Ecovias reforça que o canal oficial de atendimento é a Ouvidoria, que atendeu, apenas no primeiro semestre deste ano, 771 manifestações dos usuários. “Com relação a cobranças indevidas, a Ecovias investe em seus sistemas para garantir a lisura de seus pagamentos, sejam automáticos ou manuais, e possíveis cobranças indevidas passam por auditoria, para o eventual ressarcimento ao usuário. Para os casos de veículos danificados por cancelas, o usuário pode ingressar com pedido de ressarcimento enviando os seguintes dados e alguns documentos, como relato do ocorrido, cópias do Boletim de Ocorrências, da CNH, do documento do veículo e do recibo de pedágio (ou extrato da fatura do sistema de cobrança automática), além de fotos.”

A concessionária sugere, ainda, que sejam providenciados três orçamentos carimbados e assinados, o que não é garantia de aprovação do pedido de ressarcimento, visto que a decisão de deferimento ou não se dará com base na conclusão de análise do processo.