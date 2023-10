Influenciadora de viagem e turismo Nataly Castro é encontrada e diz que está bem

Nataly Castro, a influenciadora de viagem e turismo que estava desaparecida na África há mais de 60 horas, foi encontrada. Na noite desta segunda-feira, 30, a influencer compartilhou um vídeo no seu perfil do Instagram tranquilizando os seus seguidores e agradecendo pelas mensagens.

"Estou bem! Passei por algumas situações complicadas nos últimos dias enquanto fazia o trecho da África Ocidental via terrestre. Passei pelo Senegal, Gâmbia, Guiné Bissau, Guiné, Serra Leoa e acabei de chegar na Libéria", escreveu na legenda.

De acordo com Nataly, ela sofreu assédio em uma das fronteiras e, por isso, decidiu mudar de rota para não ser seguida. "O último vídeo que enviei pra minha família foi chorando após o assédio e, em seguida, fiquei sem contato", explicou.

Nataly contou ainda que o trecho que está percorrendo por vias terrestres tem pouca estrutura e, por isso, não ela conseguiu se comunicar com a família ou postar atualizações em suas redes sociais. Por fim, a influenciadora agradeceu pelas mensagens de apoio.

"Obrigada pelas mensagens, apoio e toda ajuda. Vocês são uma família para mim. Quem está aqui comigo, sabe que eu não preciso mentir para ganhar seguidores", disse

Entenda como foi o desaparecimento

A influenciadora de viagens Nataly Castro, de 29 anos, desapareceu na África durante sua tentativa de visitar todos os países do mundo em 18 meses.

No domingo, 29 de outubro, sua prima e assessora informou sobre o desaparecimento no perfil de Nataly no Instagram. No entanto, um post em 30 de outubro indicou que ela estava a caminho de um aeroporto para se comunicar com sua família.

Nataly desapareceu após sair da República da Guiné. Em 2020, ela contou ao Estadão que começou a viajar depois de um intercâmbio e tinha o objetivo de ser a primeira mulher brasileira a rodar o mundo.

A influenciadora possui um canal no YouTube e parou de postar há três anos devido ao seu desafio global. Ela também mencionou os desafios e o racismo que enfrentou ao viajar como uma mulher negra.