Selena Gomez explica o motivo de estar sumida das redes sociais: Violência e terror

Se você percebeu que Selena Gomez não está muito online nas últimas semanas, a cantora tem um motivo. Na última segunda-feira, dia 30, ela usou as redes sociais para explicar o sumiço.

Nos Stories, Gomez escreveu:

Tenho me afastado das redes sociais porque meu coração se parte ao ver todo o horror, ódio, violência e terror que está acontecendo no mundo. Pessoas sendo torturadas, mortas ou alvo de qualquer ato de ódio contra qualquer grupo é horrível.

E continuou:

Precisamos proteger todas as pessoas, especialmente as crianças, e acabar com a violência de uma vez por todas. Peço desculpas se minhas palavras nunca serão suficientes para todos ou para uma hashtag. Eu simplesmente não consigo ficar de braços cruzados vendo pessoas inocentes serem machucadas. Isso é o que me deixa doente. Eu gostaria de poder mudar o mundo, mas uma postagem não será suficiente.