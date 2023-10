Ministro das Relações Exteriores da China saúda investimentos da França e relação bilateral

Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi participou de um evento de diálogo estratégico do país com a França, em Pequim, com a presença de Georges-Étienne Bonnet, assessor diplomático da presidência. O ministro chinês elogiou o avanço nas relações bilaterais e também o investimento francês em seu país.

Segundo o ministro chinês, Pequim espera que a França dê "um ambiente mais justo" de negócios para as empresas da China. Bonnet, por sua vez, elogiou o estabelecimento de uma parceria abrangente e estratégica entre as duas nações, com significado global.

Wang Yi ainda afirmou que a União Europeia é vista como uma parceira, não uma rival. Já Bonnet comentou que a França está comprometida a promover a cooperação entre o país asiático e o bloco.