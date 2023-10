Arboleda e Luan treinam normalmente e devem reforçar São Paulo contra Cruzeiro

O São Paulo deve ter novidades para enfrentar o Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 20h, no estádio do Morumbi, pela 31ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Arboleda e o volante Luan, poupados do empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, treinaram normalmente nesta segunda-feira e estarão à disposição do técnico Dorival Júnior diante da equipe mineira.

A dupla não chegou nem a viajar para Curitiba. Ambos ficaram em São Paulo aprimorando a forma física após se recuperarem de problemas musculares. Por outro lado, o meia Alisson é desfalque certo. Após sofrer um trauma na parte lateral da coxa esquerda durante o duelo em Curitiba, ele ficou em tratamento e terá sua condição clínica avaliada diariamente até que seja liberado para as atividades.

Com exceção dos lesionados, o técnico Dorival Júnior terá todo o time à disposição para quinta-feira, incluindo o lateral-direito Rafinha, que cumpriu suspensão automática. A principal dúvida é o substituto de Alisson. Michel Araújo aparece como opção mais óbvia, mas James Rodríguez é outro que tem chance de aparecer entre os titulares, inclusive na vaga de Luciano.

Um provável São Paulo para o duelo com o Cruzeiro tem Rafael; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Wellington; Pablo Maia, Michel Araújo, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Luciano (James Rodríguez) e Erison.

Nesta segunda-feira, os jogadores que atuaram por mais tempo na partida contra o Athletico-PR permaneceram na parte interna para atividades regenerativas. Os demais foram para o gramado e, após o aquecimento, iniciaram as atividades técnicas do dia com um trabalho de posse de bola em espaço reduzido, com situações de ataque. Na sequência, houve um trabalho de ataque contra defesa em alta intensidade, seguido por um coletivo em campo reduzido.

O São Paulo tentará quebrar a série de dois tropeços consecutivos para se livrar definitivamente do rebaixamento. O time tricolor é o 11º colocado do Brasileirão, com 39 pontos. O Goiás, 17º, tem 32.