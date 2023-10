Líder de São Bernardo é escanteado no PL

Recado dado

Cotada por players políticos de Santo André para composição de chapa na eleição do ano que vem, a vereadora Dra Ana Veterinária (União Brasil) avisa: pode ser vice, mas desde que seja do candidato do governo Paulo Serra (PSDB).

Nova casa

Ainda em Mauá, o ex-prefeito de Ribeirão Pires e ainda pré-candidato à Prefeitura mauaense Clóvis Volpi assinou oficialmente a ficha de filiação ao PSD. O ato aconteceu na casa do secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab (PSD), ao lado do presidente da Fundação Casa e ex-prefeiturável mauaense, Juiz João (PSD), e do presidente municipal do PSD, Caio Carvalho.

Parceria – 1

O ex-prefeiturável e ex-vereador Rafael Demarchi (União Brasil) e 0 empresário Jefferson Magno (PTB) se encontraram no fim de semana e, segundo o petebista, uma parceria foi bem encaminhada pensando nas eleições municipais de São Bernardo no ano que vem.

Parceria – 2

“Apesar da divergência em alguns pontos, temos uma convergência na maioria dos aspectos políticos. Temos uma responsabilidade como pessoas públicas e uma das que mais nos preocupa é a possibilidade de a cidade ser administrada por um grupo de esquerda, já que os pré-candidatos deste campo são a maioria. Nesse sentido não descartamos fazer uma grande aliança do bloco centro-direita para cidade não retroceder em todas as conquistas”, disse Magno. “Não discutimos os moldes de tal parceria, até porque não temos compromissos com vaidades pessoais. A única certeza deste momento é que não deixaremos a esquerda voltar, seja por qualquer um dos outros demais pré-candidatos. Somos os únicos do campo centro-direita de fato e de direito.”

Luto a Tito Costa – 1

A morte do ex-prefeito Tito Costa, no sábado, mobilizou a classe política em todo o País. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve relação íntima com Tito no início de sua atuação sindical em São Bernardo, usou as redes sociais para lamentar a perda do político e respeitado advogado do Direito Eleitoral.

Luto a Tito Costa – 2

“Tito Costa foi político, prefeito de São Bernardo, meu colega constituinte e um grande advogado e jurista. Atuou de forma democrática durante as greves do Grande ABC nos anos 1970, em tempos difíceis e de muita pressão contra a organização dos trabalhadores. Convivemos e dialogamos muito naquela época e nas décadas seguintes na nossa São Bernardo. Meus sentimentos aos seus filhos, netos e amigos”, disse Lula.