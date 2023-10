Ministério da Saúde transfere R$ 145 mi para o Grande ABC

O Ministério da Saúde anunciou repasse de R$ 145,8 milhões para três cidades do Grande ABC: São Bernardo, Diadema e Mauá. Os recursos serão aportados em manutenção das ações e serviços públicos de saúde na área de atenção especializada.

Diadema é a cidade que terá maior parte da fatia desse montante: R$ 75 milhões. O município administrado pelo prefeito José de Filippi Júnior (PT) também vai receber R$ 287,3 milhões do Ministério da Saúde para a construção do novo hospital municipal, além de custeio de equipamentos municipais.

Segundo o secretário de Saúde de Diadema, Zé Antônio, a verba será utilizada no fortalecimento de ações de saúde já em execução. “Na área de especialidades, será destinado para a realização de exames, cirurgias e consultas. Na atenção básica, por exemplo para concluir o programa UBS Nota 10. Poderemos também investir na conclusão da construção dos CAPs (Centros de Atenção Psicossocial) e, por fim, concluir a reforma do Hospital Municipal (de Piraporinha) e acelerar a implantação das UPAs.”

Em Mauá, serão encaminhados R$ 42,9 milhões. O prefeito Marcelo Oliveira (PT) agradeceu ao governo federal, na figura do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), pela intermediação da demanda. “Trabalhamos incansavelmente para o progresso da cidade e estamos comprometidos em fazer ainda mais. Juntos, construímos um futuro promissor”, pontuou o petista, em suas redes sociais.

São Bernardo ficará com R$ 27,9 milhões desse pacote de anúncio do governo federal para o Grande ABC.

PADILHA

Os anúncios foram feitos por Padilha no último fim de semana. “O envio desses recursos é reconhecimento do governo federal e do presidente Lula a respeito do trabalho que está sendo feito na cidade de Diadema. Foi a qualidade dos dados que provavam que Diadema não vinha sendo atendida nos anos anteriores, que permitiram que o Ministério da Saúde reconhecesse e colocasse esses recursos tão importantes para Diadema”, declarou o ministro sobre Diadema.

Acerca de Mauá, Padilha disse ser fruto de parceria sólida entre Lula e Marcelo. “Tenho visto você, Marcelo, transformar a cidade de Mauá, junto com o presidente Lula, que compactua com esse compromisso. Fico orgulhoso em receber os pleitos dos municípios, contar com a sensibilidade da ministra da Saúde, Nísia Trindade, e com a firmeza do presidente Lula em ajudar Mauá. Marcelo está transformando a cidade em um canteiro de obras e com extremo cuidado com a saúde.”