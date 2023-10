Rodrigo Hilbert adapta cama de trailer e mostra o processo nas redes sociais

Ele fez de novo. Rodrigo Hilbert mostrou as suas habilidades com reforma em um vídeo postado em suas redes sociais neste domingo, 29.

Nas imagens, o apresentador do GNT aparece desmontando a cama dentro de um trailer, e narrando o processo para aumentar o estrado com barras de ferro. De acordo com Rodrigo, o móvel originalmente não correspondia às necessidades da família e precisava ser aumentado.

"No episódio de hoje, usamos barras de ferro para aumentar nossa cama. Esse ficou com o selo Hilbert de qualidade. Agora ela cabe a família inteira", escreveu na legenda.