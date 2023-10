Fiorentina perde para Lazio com gol no fim e desperdiça chance de entrar no G-4 do Italiano

Com gol de pênalti de Immobile aos 50 minutos do segundo tempo, a Lazio engatou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Italiano ao bater a Fiorentina por 1 a 0, no estádio Olímpico de Roma, pela décima rodada. De quebra, impediu que seu rival entrasse no G-4.

A vitória levou a Lazio para o sétimo lugar, com 16 pontos, um atrás da Fiorentina, que conheceu a sua segunda derrota consecutiva na competição, ficando em sexto.

Precisando da vitória para entrar no G-4, a Fiorentina não demorou para tomar as rédeas da partida e chegou a ter um gol anulado, após revisão do VAR, aos 13 minutos, quando Lucas Beltran recebeu belo passe dentro da área, cortou o goleiro e mandou para o gol. A arbitragem, no entanto, assinalou toque de mão do atacante.

E a bola de Lucas Beltran não quis entrar nesta segunda-feira. Ele foi o jogador mais perigoso da Fiorentina e chegou a acertar uma na trave, aos 17, após linda cabeçada. O time visitante chegou também com Nicolás González, aos 37, mas Ivan Provedel fez grande defesa para assegurar o zero do placar.

Do outro lado, a Lazio foi mais discreta e optou por se defender. O time mandante buscou muito os chamados "chuveirinhos", mas pouco ameaçou a Fiorentina na primeira etapa, tanto que a primeira grande oportunidade foi aos nove minutos da etapa complementar, quando Taty Castellanos arriscou da entrada da área e mandou para fora.

A Lazio foi crescendo no decorrer da segunda etapa e resolveu se arriscar mais. Aos 20, Luis Alberto passou como quis pelo marcador e arriscou o chute. Terracciano fez uma linda defesa para salvar a Fiorentina, que voltou a pressionar no fim.

No entanto, em uma jogada de contra-ataque, a Lazio encontrou um pênalti a seu favor após Nikola Milenkovic colocar a mão na bola. Aos 50, Immobile foi para a cobrança e confirmou os três pontos para o time da casa.

Ainda nesta segunda-feira, a Atalanta visitou o Empoli e venceu por 3 a 0, resultado que a levou para o quarto lugar, com 19 pontos, atrás apenas de Inter de Milão (25), Juventude (23) e Milan (22). Já o Empoli abre a zona de rebaixamento, no 18º lugar, com sete.