Filha de Leandro comenta sua relação com o tio, Leonardo: Somos família e sempre seremos

Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, morto em 1998 vítima de câncer, bateu um papo com os seus seguidores e acabou sendo questionada sobre a relação que mantém com o seu tio Leonardo.

Sem rodeios, a médica explicou que tem contato com todos, mas com a rotina nem sempre é possível estar presente em todos os compromissos familiares.

Eu misturo, sim, com meu tio e com toda a minha família paterna. Afinal, nós somos família e sempre seremos. Nem sempre estaremos todos juntos o tempo todo, porque, como expliquei: cada um tem sua vida e suas rotinas. No que depender de mim, sempre me esforçarei para estar junto deles.

Lyandra ainda aproveitou para se declarar ao tio:

Ele é meu tio, eu sei que ele é artista, mas para mim ele é família, desde que nasci. Assim como tenho vários outros tios e tias, irmãos do meu pai. Eu amo muito meu tio e toda a minha família paterna e, realmente, nem sempre estou nos eventos de família.

A médica então encerrou:

A vida de todos é assim, só existe essa cobrança maior em cima de mim porque a minha família é uma família cheia de artistas que vivem na mídia. Mas não é o meu caso... Eu exponho aqui um pedacinho da minha vida e profissão, pois tenho um carinho enorme pelo legado que meu pai deixou e por todas as pessoas que me acompanham aqui por ele.