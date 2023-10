Milo Ventimiglia, de This Is Us, se casa secretamente com Jarah Mariano

Milo Ventimiglia está oficialmente fora da pista de solteiros! Aos 46 anos de idade, o ator de This Is Us se casou secretamente com a modelo Jarah Mariano, de 38 anos de idade.

De acordo com a revista norte-americana Us Weekly, Milo trocou as alianças com Jarah no início de 2023, em uma cerimônia privada entre amigos e familiares, mas o casal só decidiu anunciar publicamente nesta segunda-feira, dia 30.

Os pombinhos se conheceram em 2022, mas, até então, não tinha confirmado o relacionamento. Inclusive, Ventimiglia é sempre bastante reservado quando se trata da vida amorosa.