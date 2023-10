Palmeiras aumenta probabilidade de título no Brasileirão após derrota do Botafogo

O Palmeiras continua sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o Bahia, no Allianz Parque, por 1 a 0, a equipe do técnico Abel Ferreira viu o líder Botafogo ser derrotado pelo mesmo placar, em casa, para o Cuiabá, e aumentou a sua probabilidade de erguer o troféu da competição. Paulistas e cariocas se enfrentam no Rio na quarta-feira, às 21h30, no Engenhão. O time carioca tem um jogo a menos.

A vitória diante do Bahia fez o Palmeiras pular para a vice-liderança, com 53 pontos, diminuindo para seis a distância para o Botafogo, com 59. Apesar de o cenário demonstrar certo otimismo, a chance de o time alviverde conquistar o Brasileirão ainda é remota. De acordo com o levantamento feito pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras tem 5,7% de probabilidade de se sagrar campeão, contra 8,6% do Red Bull Bragantino e 80,2% do alvinegro carioca. O Flamengo, de Tite, aparece com 2,6%, e o Grêmio, com 1,7%.

Vale ressaltar que Botafogo, Red Bull Bragantino e Flamengo têm um jogo a menos. O duelo do líder contra o Fortaleza, pela 29ª rodada, foi adiado por causa da presença do time cearense na final da Copa Sul-Americana, enquanto o confronto direto entre o rubro-negro carioca e a equipe de Bragança foi remarcado porque o Flamengo não abriu mão de jogar no Maracanã, que está tendo o gramado preservado para a decisão da Copa Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, sábado. As partidas adiadas vão acontecer somente após a Data Fifa.

Corinthians e Santos, que empataram por 1 a 1 em clássico disputado neste domingo, em Itaquera, diminuíram o risco de queda para a segunda divisão, mas a briga na parte de baixo da tabela continua tendo contornos dramáticos. O time do Parque São Jorge está na 14ª colocação, com 37 pontos, e uma probabilidade de 8,3% de cair para a Série B. O alvinegro praiano é a primeira equipe fora da zona da degola, na 16º lugar, com 34 pontos, e 32,7% de ser rebaixado. Uma posição acima, o Bahia, de Rogério Ceni, aparece com 23,4%.

Assim como Corinthians e Santos, o confronto direto entre Goiás e Vasco terminou empatado por 1 a 1 na rodada do fim de semana, resultado ruim para ambas as equipes na briga para sair da zona de rebaixamento. Na 17ª posição, com 31 pontos, o time goiano tem o risco de queda estimado em 54,7%. Logo atrás, com um ponto a menos, a equipe carioca aparece com 70% de possibilidade de voltar para a segunda divisão depois de virar SAF. Coritiba e América-MG, com apenas 23 e 19 pontos, respectivamente, têm cerca de 99% de serem rebaixados.

PROBABILIDADE DE TÍTULO:

Botafogo: 80,2%

Red Bull Bragantino: 8,6%

Palmeiras: 5,7%

Flamengo: 2,6%

Grêmio: 1,7%

PROBABILIDADE DE VAGA NA LIBERRTADORES:

Botafogo: 99,9%

Red Bull Bragantino: 93,9%

Palmeiras: 91,2%

Flamengo: 80,1%

Grêmio: 74,6%

Atlético-MG: 66,3%

Athletico-PR: 58,7%

Fortaleza: 16,6%

Fluminense: 16,6%

Cuiabá: 1,4%

RISCO DE REBAIXAMENTO:

América-MG: 99,9%

Coritiba: 99%

Vasco: 70%

Goiás: 54,7%

Santos: 32,7%

Bahia: 23,4%

Corinthians: 8,3%

Cruzeiro: 4,3%

Inter: 3,5%

São Paulo: 2,9%

Cuiabá: 1,2%